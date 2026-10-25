கொலைக்களம், குற்றவாளிகளின் வேட்டைக்காடாகும் தமிழகம்; தவெக ஆட்சி மீது பாய்ந்த ஸ்டாலின்
கொலைக்களம், குற்றவாளிகளின் வேட்டைக்காடாகும் தமிழகம்; தவெக ஆட்சி மீது பாய்ந்த ஸ்டாலின்
ADDED : அக் 25, 2026 05:45 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:45 PM
திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவு;
கடந்த இரு மாதங்களாகத் தமிழகத்தில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு நடைபெற்று வரும் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் சிறுவர்கள் மாயமாகும் சம்பவங்களால் பொதுமக்கள் பீதியில் உறைந்து போயுள்ளனர்.
இதை முன்பே கணித்துத்தான், 'இது என்ன நாடா இல்லை காடா?' என நாஸ்ட்ரடாமஸ் போல தேர்தலுக்கு முன்பு விஜய் பேசினாரா? 'துப்பாக்கி ஹீரோ' எனத் திரையில் பார்த்ததை நம்பி வாக்களித்த மக்களே, குற்றங்களைத் தடுக்கத் 'துப்பில்லாத ஹீரோ' எனப் பேசத் தொடங்கிவிட்டனர்.
கோட் சூட் - பட்டு வேட்டி சட்டை அணிவதும், கான்வாயில் வந்து செல்வதும் மட்டும்தான் முதல்வரின் பணி என்ற மூடநம்பிக்கையில் இருந்து எப்போது விடுபடுவார் விஜய்?
முதல்வருக்கான அலுவலகத்தையும், இல்லத்தையும் தயார் செய்வது தொடர்பான வேலைகளைத் தவிர, ஆறு மாத தவெகஆட்சியில் உருப்படியாக வேறு ஒன்றுமே நடந்ததாகத் தெரியவில்லை.
தனது சொகுசைப் பற்றி இருக்கும் அக்கறையில் சிறிதேனும் பொதுமக்கள், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பில் முதலமைச்சருக்கு இருக்க வேண்டும்.
கொலைக்களமாகவும் குற்றவாளிகளின் வேட்டைக்காடாகவும் தமிழகம் மாறி வருவது தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.