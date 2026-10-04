தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/விளைச்சல் சரிவு; ஏற்றுமதி அதிகரிப்பு அரிசி விலையை கேட்டு அலறுகிறது தமிழகம்!

விளைச்சல் சரிவு; ஏற்றுமதி அதிகரிப்பு அரிசி விலையை கேட்டு அலறுகிறது தமிழகம்!

விளைச்சல் சரிவு; ஏற்றுமதி அதிகரிப்பு அரிசி விலையை கேட்டு அலறுகிறது தமிழகம்!

2

UPDATED : அக் 04, 2026 11:11 AM

ADDED : அக் 04, 2026 04:27 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 04, 2026 11:11 AM ADDED : அக் 04, 2026 04:27 AM

2

2
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: தமிழகத்தில், 26 கிலோ அரிசி மூட்டை விலை, 2,100 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கடும் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர்.

நாட்டில் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் தான் அதிகளவில் நெல் விளைகிறது. இதைத்தொடர்ந்து, மேற்கு வங்கம், உத்தர பிரதேசம் மாநிலங்களில் அதிகளவில் நெல் சாகுபடி நடந்து வருகிறது. தமிழகத்தில், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி, திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் நெல் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

ஆனாலும், மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த தேவையை பூர்த்தி செய்யும் அளவிற்கு நெல் உற்பத்தி இல்லை. இதனால், பி.பி.டி., - எச்.எம்.டி., போன்ற சன்ன ரக அரிசி தேவைக்காக, தெலுங்கானா, ஆந்திரா, கர்நாடகா மாநிலங்களை எதிர்பார்க்க வேண்டியுள்ளது.

நடப்பாண்டு தென்மேற்கு பருவமழை இயல்பான அளவில் பெய்யாததால், நெல் உற்பத்தியாகும் மாநிலங்களில் சாகுபடி கணிசமாக குறைந்துள்ளது. தெலுங்கானா, கர்நாடகா, மஹாராஷ்டிரா மாநிலங்களில், இப்போது தான் சாகுபடி நடந்து வருகிறது.

தமிழகத்தில், குறுவை பருவ சாகுபடி இயல்பான அளவில் நடக்கவில்லை. அதேநேரத்தில், நாடு முழுதும் இருந்து அரிசி ஏற்றுமதி கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. இதனால், நம் நாட்டிற்கு தேவையான அரிசியை வினியோகம் செய்வதில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு உள்ளது.

வெளிநாட்டிற்கான அரிசி தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், தமிழகத்தில் அதன் விலை வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது. நடப்பாண்டு ஜனவரி துவக்கத்தில், 26 கிலோ எடை உள்ள சன்ன ரக அரிசி மூட்டை, மொத்த விற்பனையில், 1,100 முதல், 1,350 ரூபாய் வரை விற்கப்பட்டது. இது, படிப்படியாக அதிகரித்து தற்போது, 1,400 முதல் 1,900 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

மாநிலம் முழுதும் சில்லறை விற்பனை கடைகளில், 26 கிலோ அரிசி மூட்டை, 1,800 ரூபாயில் இருந்து 2,100 ரூபாய்க்கு மேல் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சில குறிப்பிட்ட, 'பிராண்ட்' அரிசி மூட்டைகள், 2,250 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.

மொத்த விலையில், ஒரு கிலோ அரிசி, இரண்டு ரூபாயில் இருந்து மூன்று ரூபாய் வரை அதிகரித்து உள்ளது. இதன் தாக்கம், சில்லரை விலையிலும் எதிரொலிக்க துவங்கியுள்ளது. தமிழகத்தின் பிரதான தேவையான அரிசி விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால், பொதுமக்கள் கடும் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர். மாத உணவு செலவு தொகை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளதால், இல்லத்தரசிகள் கவலையடைந்து உள்ளனர்.

தமிழகத்தின் வழியாக அரிசி ஏற்றுமதியை கட்டுப்படுத்தினால் மட்டுமே, விலை நிலையாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதேநிலை தொடர்ந்தால், மேலும், 10 சதவீதம் வரை அரிசி விலை உயர வாய்ப்புள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

தமிழக அரசின் வேளாண் வணிகப்பிரிவு அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:

உற்பத்தி குறைவு காரணமாக, அனைத்து உணவு பொருட்களின் விலையும் கூடியுள்ளது. 'எல் நினோ' எனும் காலநிலை தாக்கத்தால் வெப்ப சலனம் அதிகரித்துள்ளதே, இதற்கு காரணம். தமிழகம் மட்டுமின்றி மற்ற மாநிலங்களிலும் விலை உயர்ந்துள்ளது.

இதை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம். ஏற்றுமதியை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக, தமிழக அரசால் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது. பதுக்கலை வேண்டுமானால் தடுக்கலாம். மத்திய அரசு தான் ஏற்றுமதியை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்கும்பட்சத்தில், அரிசி, கோதுமை, மளிகை பொருட்கள் விலை குறைவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. பண்டிகை காலம் என்பதால், பல உணவு பொருட்களின் விலை மேலும் அதிகரிப்பதற்கான சூழல் உள்ளது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.


விலை குறைய வாய்ப்பில்லை
கடந்த மாத மொத்த விலையை ஒப்பிடுகையில், தற்போது, அரிசி விலை கிலோவுக்கு மூன்று ரூபாய் கூடியுள்ளது. ஆந்திராவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நெல், டிசம்பர் மாதம் அறுவடைக்கு வரும். அத்துடன் தமிழகத்தில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள சம்பா பருவ நெல், பொங்கல் பண்டிகையின் போது அறுவடைக்கு வரும். இடுபொருட்கள் விலை, டீசல் விலை கூடியுள்ளதால், அரிசி விலை குறைவதற்கு வாய்ப்பில்லை. சர்க்கரை, சமையல் எண்ணெய் உள்ளிட்ட மளிகை பொருட்கள் விலை கூடியுள்ள நிலையில், அரிசி விலையும் கூடியுள்ளது.
நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் அரிசி விலை கூடுவது வழக்கமானதே. இந்தியா மட்டுமின்றி, பல்வேறு நாடுகளிலும், 10 சதவீதம் உணவு உற்பத்தி குறைந்துள்ளது. இந்தியாவில் இருந்து அரிசி ஏற்றுமதி அதிகரித்துள்ளது.
- துளசிங்கம்,
தலைவர், தமிழ்நாடு நெல், அரிசி மொத்த வியாபாரிகள் சம்மேளனம்




கிலோ 100 ரூபாயாக உயரும்!
தமிழக அரிசி ஆலைகளில், பழைய நெல் கையிருப்பு கணிசமாக குறைந்துள்ளது. நெல் கொள்முதல் செய்வதற்காக, மேற்கு வங்கம், கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா மாநிலங்களுக்கு, இங்குள்ள அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள், ஏஜன்ட்கள் செல்கின்றனர். அங்கு நெல் கிடைக்கவில்லை. கிடைத்தாலும் விலை கட்டுப்படியாகவில்லை.
ஒரு கிலோ சன்ன ரக நெல், 38 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. அதை வாங்கி லாரிகளில் எடுத்து வந்து, அரிசி ஆக்கினால், அடக்க விலை, 70 ரூபாய்க்கு மேலாகிறது. தற்போது, ஒரு கிலோ அரிசி சில்லரை விலையில், 85 ரூபாய் வரை விற்கிறது.
தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்பாக, ஒரு கிலோ, 100 ரூபாயை தொட வாய்ப்புள்ளது. உள்ளூர் சந்தை மட்டுமின்றி, சர்வதேச சந்தை வரை அரிசி விற்பனை அதிகரித்துள்ளதே விலை ஏற்றத்திற்கு பிரதான காரணம். அத்துடன் நெல் சாகுபடி பரப்பும் குறைந்துள்ளது.
- முனுசாமி,
அரிசி ஆலை ஆலோசகர்,
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us