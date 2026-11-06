காவல் துறைக்கே பாதுகாப்பில்லாத தமிழகம்

UPDATED : நவ 06, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 06, 2026 08:16 PM
சென்னை செங்குன்றத்தில், போலீஸ் நிலையம் அருகே, கஞ்சா போதையில் ஒருவர் பொதுமக்களை தாக்கியதோடு, தடுக்க வந்த காவல் உதவி ஆய்வாளரை, கத்தியால் வெட்ட துணிந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. காவல் உதவி ஆய்வாளரே, உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள, கடும் முயற்சியில் ஈடுபடும் நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பது, தமிழகத்தில் சட்டம்- ஒழுங்கு எந்த அளவிற்கு சீரழிந்து போயுள்ளது என்பதற்கான சான்றாகும்.
முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., அரசு, நிர்வாகத்தில் முற்றிலும் தோல்வி அடைந்து, குற்றவாளிகளுக்கு சட்டம் மற்றும் காவல்துறை மீதான அச்சமே இல்லாத சூழலை உருவாக்கி உள்ளது. மேடை முழக்கங்களுக்கும், கள யதார்த்தத்திற்கும் உள்ள இடைவெளியை, மக்கள் தற்போது கண்கூடாக உணர்கின்றனர். அடிப்படை நிர்வாக திறனும், அரசியல் முதிர்ச்சியும் இல்லாத ஒரு தலைமையால், பொது அமைதி எப்படி நிலைகுலையும் என்பதற்கு, தமிழகத்தில் அன்றாடம் அரங்கேறும், வன்முறை குற்றங்களே அப்பட்டமான சாட்சியாக உள்ளது.
–நயினார் நாகேந்திரன்,
தலைவர், தமிழக பா.ஜ.,