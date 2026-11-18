தமிழக அமைச்சர் பர்வேஸுக்கு வரும் 30ம் தேதி திருமணம்
தமிழக அமைச்சர் பர்வேஸுக்கு வரும் 30ம் தேதி திருமணம்
UPDATED : நவ 18, 2026 05:18 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:16 PM
UPDATED : நவ 18, 2026 05:18 PM ADDED : நவ 18, 2026 05:16 PM
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சென்னை: தமிழக அமைச்சர் முகமது பர்வேஸுக்கு, சென்னையில், வரும் 30ம் தேதி திருமணம் நடக்கிறது.
தமிழக தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு அமைச்சராக இருக்கும் முகமது பர்வேஸ், கடந்த சட்டசபை தேர்தலில், புதுக்கோட்டை மாவட்டம், அறந்தாங்கி தொகுதியில், த.வெ.க., சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.
போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலேயே வென்றதோடு, முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அமைச்சரவையில் முகமது பர்வேஸ் இடம் பிடித்தார். முகமது பர்வேஸுக்கும் ரேஷ்மா என்பவருக்கும் முதல்வர் விஜய் தலைமையில், வரும், 30ம் தேதி சென்னை எம்.ஆர்.சி., நகரில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் திருமணம் நடக்கிறது.
திருமணத்தில், அமைச்சர்கள், ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் உட்பட, 200 பேர் மட்டும் பங்கேற்கும் வகையில், அழைப்பிதழ்கள் வழங்கப்பட்டு, திருமண ஏற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன.