தமிழக மின் பகிர்மான கழக லாபம் ரூ.1,526 கோடி கொள்முதலுக்கு மட்டும் ரூ.72,348 கோடி செலவு
தமிழக மின் பகிர்மான கழக லாபம் ரூ.1,526 கோடி கொள்முதலுக்கு மட்டும் ரூ.72,348 கோடி செலவு
UPDATED : நவ 07, 2026 06:15 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:10 PM
சென்னை: தமிழக மின் வாரியத்தின், துணை நிறுவனமான, மின் பகிர்மான கழகத்தின் மொத்த வருவாய், 2025 – 26ல், 1.02 லட்சம் கோடி ரூபாயாகவும், மொத்த செலவு, 1 லட்சம் கோடி ரூபாயாகவும் உள்ளது.
அந்த ஆண்டில், 1,526 கோடி ரூபாய் லாபம் ஈட்டிய நிலையில், மின் கொள்முதலுக்கு மட்டும், 72,348 கோடி ரூபாய் செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழக அரசுக்கு சொந்தமான, மின் வாரியத்தின் கீழ், தமிழக மின் பகிர்மான கழகம், தமிழக மின் உற்பத்தி கழகம், தமிழக பசுமை எரிசக்தி கழகம், தமிழக மின் தொடரமைப்பு கழகம் ஆகிய நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன.
இதில், மாநிலம் முழுதும் உள்ள வீடுகள், தொழிற்சாலைகள் போன்றவற்றுக்கு மின் வினியோகம் செய்யும் முதன்மையான பணியை, மின் பகிர்மான கழகம் மட்டுமே மேற்கொள்கிறது.
இந்நிறுவனம், 2025 – 26 ஆண்டிற்கான வரவு, செலவு விபரங்கள் அடங்கிய ஆண்டறிக்கையை, தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.
அந்த ஆண்டில் மின் கட்டணம் வசூல், தமிழக அரசின் மானியம் போன்றவற்றின் வாயிலாக, ஒரு லட்சத்து 2,036.50 கோடி ரூபாயை மொத்த வருவாயாக ஈட்டியுள்ளது. மொத்த செலவு, 97 ஆயிரத்து 977 கோடி ரூபாய்.
லாபமாக, 4,059 கோடி ரூபாய் கிடைத்த தொகையில் இருந்து, பணியாளர்களின் வருங்கால பயன்களுக்காக, 2,533 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, அந்த ஆண்டில், மின் பகிர்மான கழகத்தின் லாபம், 1,526.57 கோடி ரூபாயாக உள்ளது. கடந்த ஆண்டின் மொத்த செலவில், பல்வேறு நிறுவனங்களிடம் இருந்து, மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ததற்கான செலவு மட்டும், 72,348 கோடி ரூபாயாக உள்ளது.