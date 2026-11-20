சரக்கு ஏற்றுமதியில் தமிழகம் 3ம் இடம்: 8 மாதத்தில் ரூ.4.08 லட்சம் கோடி வர்த்தகம்
சரக்கு ஏற்றுமதியில் தமிழகம் 3ம் இடம்: 8 மாதத்தில் ரூ.4.08 லட்சம் கோடி வர்த்தகம்
UPDATED : நவ 20, 2026 02:44 AM
ADDED : நவ 20, 2026 02:43 AM
UPDATED : நவ 20, 2026 02:44 AM ADDED : நவ 20, 2026 02:43 AM
கரூர்: இந்தியாவின் சரக்கு ஏற்றுமதியில், தமிழகம் மூன்றாம் இடத்தில் தொடரும் நிலையில், 8 மாதங்களில், 4.08 லட்சம் கோடிக்கு வர்த்தகம் நடந்துள்ளது.
இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்கா, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், நெதர்லாந்து, சீனா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு பெட்ரோலிய பொருட்கள், மருந்து, ஜவுளி, நகை, எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள் மற்றும் பொறியியல் பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன.
இதில், மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள, புள்ளி விபரங்களின்படி, 2026-ம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் ஆகஸ்ட் வரையான, எட்டு மாதங்களில் இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக, 30,26,478.02 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சரக்குகளை, வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்துள்ளன.
இதில் தமிழகத்தின், 4,08,173.66 கோடி ரூபாயுடன், இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த சரக்கு ஏற்றுமதியில், 13.49 சதவீத பங்களிப்புடன், தமிழகம் தேசிய அளவில் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்து உள்ளது.