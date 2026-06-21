மத்திய அரசின் அகழாய்வு நிதி; தமிழகத்துக்கு ஐந்தாவது இடம்
மத்திய அரசின் அகழாய்வு நிதி; தமிழகத்துக்கு ஐந்தாவது இடம்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:25 AM
சென்னை: நாட்டில் அகழாய்வுக்காக, மத்திய அரசு ஒதுக்கிய நிதி அடிப்படையில், தமிழகம் ஐந்தாம் இடத்தில் உள்ளது.
மத்திய தொல்லியல் துறை சார்பில், இந்த ஆண்டு, குஜராத்தில் 5; ஹரியானா, கர்நாடகா, ஒடிஷாவில் தலா 2; உத்தர பிரதேசம், தமிழகம், தெலுங்கானா, பீஹாரில் தலா 1 என, மொத்தம் 15 இடங்களில், 8 கோடியே 96 லட்சத்து, 26,749 ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அகழாய்வு பணிகள் நடக்கின்றன.
ஹரியானாவில் உள்ள சிந்துவெளி நாகரிக தளமான ராக்கிகர்கி அகழாய்வுக்கு, அதிகபட்சமாக 2.16 கோடிக்கு மேல் செலவிடப்பட்டுள்ளது. மாநில அளவில் குஜராத்தில் அதிகபட்சமாக, 5 இடங்களில் அகழாய்வு பணிகள் நடக்கின்றன.
அகழாய்விற்காக, ஹரியானாவிற்கு, 3.42 கோடி; குஜராத்திற்கு 2.63 கோடி; மஹாராஷ்டிராவிற்கு 99.3 லட்சம்; ஒடிஷாவிற்கு 58.79 லட்சம்; உத்தர பிரதேசத்துக்கு, 54.35 லட்சம்; தமிழகத்துக்கு 27.30 லட்சம்; தெலுங்கானா, பீஹார், கர்நாடகா மாநிலங்களுக்கு முறையே, 20; 17.19; 12.43 லட்சம் என, மொத்தம் 8.96 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
நிதி ஒதுக்கீடு அடிப்படையில், தமிழகம் ஐந்தாம் இடத்தில் உள்ளது.