சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் தயாரிப்பில் தமிழகத்தின் பங்களிப்பு முக்கியமானது: ரயில்வே அமைச்சர் பாராட்டு
சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் தயாரிப்பில் தமிழகத்தின் பங்களிப்பு முக்கியமானது: ரயில்வே அமைச்சர் பாராட்டு
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 08:36 PM
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 23, 2026 08:36 PM
சென்னை: ‘சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரங்கள் தயாரிப்பில், தமிழகம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது’ என, மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக, அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ பதிவு:
ரயில்வே, நெடுஞ்சாலை மற்றும் மின் திட்டங்களில் சுரங்கங்கள் அமைக்க, ராட்சத இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை மண்ணையும் பாறைகளையும் தோண்டி, சுரங்கங்களை அமைக்க உதவுகின்றன.
கடந்த காலங்களில், இத்தகைய இயந்திரங்களுக்காக, இந்தியா, வெளிநாடுகளைச் சார்ந்திருந்தது. தற்போது, எட்டு மற்றும் 15 மீட்டர் விட்டம் உள்ள சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரங்களை, உள்நாட்டி லேயே தயாரிக்கும் திறனை இந்தியா பெற்றுள்ளது.
இதன் அடுத்தகட்டமாக, 16 மீட்டருக்கும் அதிக விட்டம் கொண்ட பிரமாண்ட சுரங்கம் தோண் டும் இயந்திரங்களையும், உள்நாட்டில் தயாரிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரங்களை தயாரிப்பதில், தமிழகம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. தமிழகத்தில் இதற்கான உற்பத்தி வசதிகள், இந்த தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்களிப்பை வழங்குகின்றன.
இயந்திரங்களின் வடிவ மைப்பு, உற்பத்தி மற்றும் பராமரிப்பு என, அனைத்து நிலைகளிலும் உள்நாட்டு தொழில்நுட்ப திறனை மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப் பட்டு வருகின்றன.
ரயில்வே வழித்தடங்கள், நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் மின் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்கள் விரிவடைந்து வருகின்றன. இதனால், சுரங்கம் தோண்டும் நவீன இயந்திரங்களுக்கான தேவையும் அதிகரித்து வருகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.