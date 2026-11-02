தமிழக பொருளாதார வளர்ச்சி சரிவு பாதையில் செல்கிறது: தி.மு.க., ‘மாஜி’ விமர்சனம்
தமிழக பொருளாதார வளர்ச்சி சரிவு பாதையில் செல்கிறது: தி.மு.க., ‘மாஜி’ விமர்சனம்
UPDATED : நவ 02, 2026 05:17 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:15 PM
சென்னை: த.வெ.க., ஆட்சியில், பொருளாதார வளர்ச்சியில், தமிழகம் தொடர்ந்து, சரிவை சந்தித்துக் கொண்டிருப்பதாக, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
பொருளாதார வளர்ச்சியில், இந்தியாவின் முதன்மை மாநிலங்களில் ஒன்றாக இருந்த தமிழகம், தற்போது த.வெ.க., ஆட்சியில், தொடர்ந்து சரிவை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறது.
அண்டை மாநிலங்கள்
அக்டோபர் ஜி.எஸ்.டி., வருவாயில், கேரளா 23 சதவீதம், ஆந்திரா 24, கர்நாடகா 18, தெலுங்கானா 14 என, அண்டை மாநிலங்கள் இரட்டை இலக்கத்தில் வளர, தமிழகம் வெறும் 3 சதவீத வளர்ச்சியுடன் பின் தங்கியுள்ளது.
தமிழகத்தில் இறக்குமதி செய்யப்படும், முக்கிய பொருட்களில் இருந்து பெறும் வரியால், மொத்த வரி வருவாயில், ஓரளவு உயர்வு காணப்பட்டாலும், சொந்த உற்பத்தி வழியே ஈட்டும், வரி வருவாய் குறைந்தே வருகிறது. இது மாநிலத்தின், ஒட்டுமொத்த பொருளாதார தேக்க நிலையின் அளவீடாக கருதப்பட வேண்டியது.
இறக்குமதி பொருட்கள் மீதான வருவாயை மட்டும் நம்பி இருக்காமல், நம் சொந்த உற்பத்தியை பெருக்கி, வெளி மாநிலங்களுக்கும், வெளிநாடுகளுக்கும் விற்பனையை அதிகரிக்க வேண்டும். அதன் வாயிலாக, தமிழகத்தின் ஒட்டு மொத்த பொருளாதாரத்தையும், நம் இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகளையும், உயர்த்தும் வழிவகைகளை, த.வெ.க., அரசு உடனடியாக காண வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
புரியாத முதல்வர்
தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘ஜி.எஸ்.டி., வருவாய் வளர்ச்சியில், தேசிய சராசரிக்கும் கீழே, தமிழகத்தின் வளர்ச்சி புதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழகத்திற்கு வர வேண்டிய, 1,614 கோடி ரூபாய் கொரிய முதலீடு, த.வெ.க., அரசின் அலட்சியத்தால், ஆந்திரா சென்று விட்டது.
‘இவை எல்லாம் என்னவென்றே புரியாத, நம் முதல்வரோ, இடைத்தேர்தல் நடக்கும் தொகுதிகளில், ‘ஷோ’ காட்ட கிளம்பி விட்டார்’ என, தெரிவித்துள்ளார்.