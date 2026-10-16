சவுதி அரேபியா விமான நிலையத்தில் வலி மாத்திரைகளுடன் சிக்கிய தமிழக பெண் -: அதிர்ச்சி அடைந்த குடும்பத்தினர் முதல்வருக்கு மனு
சவுதி அரேபியா விமான நிலையத்தில் வலி மாத்திரைகளுடன் சிக்கிய தமிழக பெண் -: அதிர்ச்சி அடைந்த குடும்பத்தினர் முதல்வருக்கு மனு
UPDATED : அக் 16, 2026 10:50 PM
ADDED : அக் 16, 2026 10:46 PM
UPDATED : அக் 16, 2026 10:50 PM ADDED : அக் 16, 2026 10:46 PM
பந்தலுார்: ‘சவுதி அரேபியா விமான நிலையத்தில் வலி மாத்திரைகளுடன் சிக்கிய, பந்தலுாரை சேர்ந்த பெண்ணை மீட்டு தர வேண்டும்,’ என, அவரின் குடும்பத்தினர் மாநில முதல்வரிடம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர். -
நீலகிரி மாவட்டம், பந்தலுார் அருகே மாங்கோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜான். இவரது மனைவி பிலோமினாரவி,32. இவர் மூன்று ஆண்டுகளாக சவுதி அரேபியாவின் ரியாத் பகுதியில் உள்ள கிங்பஹத் மருத்துவ நகரத்தில் செவிலியராக பணியாற்றி வருகிறார். விடுமுறையில் சொந்த ஊருக்கு வந்த இவர், கடந்த, 10-ம்தேதி பெங்களூரூ விமான நிலையத்திலிருந்து, சவுதி ஜித்தா விமான நிலையம் சென்றுள்ளார்.
அங்கு இவரது பையை சோதனை செய்த விமான நிலைய அதிகாரிகள், ‘அதில் சவுதியில் தடை செய்யப்பட்ட வலி நிவாரண மாத்திரைகள் இருந்தது; அவர் கொண்டு சென்ற ஒரு பை கிழிக்கப்பட்டு ஒட்டியுள்ளதால் சந்தேகம் உள்ளது’ என, கூறி விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, இவரின் சகோதரர் ராபர்ட் ரவி கூறுகையில், ‘‘எனது சகோதரி எடுத்து சென்ற ஒரு பையில் மொபைல் போன், பவர் பாங்க் வைத்திருந்த நிலையில், பெங்களூரு விமான நிலைய அதிகாரிகள் அதை எடுப்பதற்காக பையை கிழித்து பின்னர் ஒட்டி மூடி உள்ளனர்.
மேலும், எனது சகோதரி கண் அறுவை சிகிச்சை செய்த நிலையில், அதற்குரிய வலி நிவாரணி உள்ளிட்ட மருந்துகளை எடுத்து சென்றார். இந்த மருந்துகள் அங்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறி, அதிகாரிகள் விசாரணைக்காக தனி அறையில் வைத்துள்ளதாக, 10ம் தேதி தெரிவித்தனர். அதன் பின்னர் அவரை தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலையில், அவரின் மூன்று வயது குழந்தை உள்ளிட்ட குடும்பத்தினர் மிகுந்த வேதனையில் உள்ளோம்.
எனவே, தமிழக முதல்வர் இந்த விஷயத்தில் தலையிட்டு, இந்திய துாதரக அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர்கள் வாயிலாக, எனது சகோதரியிடம் பேசவும்; அவரை மீட்கவும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.
இது குறித்து, மாநில முதல்வர், மாவட்ட கலெக்டர் மற்றும் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களுக்கான மறுவாழ்வு மற்றும் நலத்துறைக்கும் கடிதம் அனுப்பி உள்ளனர்.