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﻿ பேரிடர் மேலாண்மையில் தமிழகம் அசத்தல்: மத்திய உள்துறைக்கான பார்லி., குழு பாராட்டு

﻿ பேரிடர் மேலாண்மையில் தமிழகம் அசத்தல்: மத்திய உள்துறைக்கான பார்லி., குழு பாராட்டு

ADDED : ஆக 09, 2026 02:22 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 02:22 AM

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-நமது சிறப்பு நிருபர்-

பேரிடர் மேலாண்மையில் தமிழக அரசு சிறப்பாக செயல்படுவதாக, மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்துக்கான பார்லிமென்ட் நிலைக்குழு பாராட்டி உள்ளது.

தமிழகத்தில் தற்போது முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான, த.வெ.க., ஆட்சி நடக்கிறது.

கள ஆய்வு பா.ஜ., - எம்.பி., ராதா மோகன் தலைமையிலான, 31 உறுப்பினர்கள் அடங்கிய மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்துக்கான பார்லிமென்ட் நிலைக்குழு, தமிழகத்திற்கு நேரடியாக வந்து கள ஆய்வு மேற்கொண்டது.

அதன் அடிப்படையில் வெளியிட்ட பேரிடர் ஆயத்த நிலை குறித்த அறிக்கையில், தமிழக அரசின் பேரிடர் முன் தயாரிப்பு பணிகளை பார்லிமென்ட் நிலைக்குழு பாராட்டியுள்ளது.

குழுவின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

சென்னை நிகழ்நேர வெள்ள அபாய முன் அறிவிப்பு அமைப்பு, 'டி.என்., அலெர்ட்' மற்றும் 'டி.என்., ஸ்மார்ட் 2.0.,' மொபைல் போன் செயலிகள் மற்றும் வானிலை ஆய்வு மையங்கள் மூலம் முன்னெச்சரிக்கை தகவல்களை மக்களிடம், தமிழக அரசு விரைவாக கொண்டு சேர்க்கிறது.

முக்கிய கோவில்களில் பேரிடர் மேலாண்மை குழுக்கள் அமைத்தல், 'சி.சி.டி.வி' கண்காணிப்பு, தீ மற்றும் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க, நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள், திருவிழாக்களின் போது அவசர கால மருத்துவ உதவிகள் என, பல்வேறு பணிகளை தமிழக அரசு துல்லியமாக திட்டமிடுகிறது.

பேரிடர் காலங்களில் என்.எஸ்.எஸ்., எனப்படும், நாட்டு நல பணிகள் திட்டம், என்.சி.சி., எனப்படும் தேசிய மாணவர் படை மற்றும் சாரணர் இயக்க தன்னார்வலர்களை சிறப்பாக பயன்படுத்தி வருகிறது.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அதே சமயம், கடைகோடி கிராமம் வரை, பேரிடர் கால முன்னெச்சரிக்கை தகவல்களை பரிமாறும் தகவல் தொடர்பு மேலும் வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும் என, அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

ரூ.2.83 லட்சம் கோடி குறிப்பாக, மலைப்பகுதிகளில் விரிவான பேரிடர் மதிப்பீடுகளை மேற்கொள்ள நிலைக்குழு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

வெப்ப அலை மற்றும் இடி தாக்குதல்களை தேசிய அளவிலான பேரிடர் பட்டியலில் சேர்த்து, மாநில பேரிடர் படை நிவாரண நிதியில் இருந்து நிவாரணம் வழங்கவும் பார்லி., குழு பரிந்துரைத்து உள்ளது.

வரும் 2026 - 31 காலக்கட்டத்தில், பேரிடர் மேலாண்மைக்காக இதுவரை இல்லாத அளவாக, 2.83 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிதியுதவி நிதியத்தை உருவாக்கவும் பரிந்துரைத்துள்ளது.

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