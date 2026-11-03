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மதுக்கடைகள் வழக்கம் போல் இயங்குவதாக டாஸ்மாக் அறிவிப்பு

மதுக்கடைகள் வழக்கம் போல் இயங்குவதாக டாஸ்மாக் அறிவிப்பு

UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 03, 2026 09:58 PM

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UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 03, 2026 09:58 PM

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சென்னை: தமிழகத்தில் கடந்த இரு தினங்களாக, பல மது கடைகள் திறக்கப்படாமல், ஊழியர்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட நிலையில், நேற்று அனைத்து கடைகளும் வழக்கம் போல் செயல்பட்டதாக, டாஸ்மாக் தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் நிறுவனம், சில்லரை கடைகள் வாயிலாக, மதுபான வகைகளை விற்கிறது. இந்த கடைகளில் பணிபுரிவோர், காலி மது பாட்டிலை திரும்ப பெறும் திட்டத்தை கைவிட கோரி, கடந்த ஞாயிறு, திங்களன்று, பல இடங்களில் மது கடைகளை திறக்காமல், போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர்.

இதனால், 1,731 ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க, ‘நோட்டீஸ்’ வழங்கப்பட்டதுடன், 245 பேர் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டனர். இந்நிலையில், நேற்று அனைத்து கடைகளும் வழக்கம் போல் செயல்பட்டன.

இது குறித்து, டாஸ்மாக் அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:

நேற்று முதல் அனைத்து மது கடைகளும் வழக்கம் போல் செயல்பட்டன. கடைகளை திறக்காமல், ஏற்கனவே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோர், இனி ஈடுபடுவோர், எந்த கட்சியை சேர்ந்த தொழிற்சங்கத்தில் உறுப்பினராக இருந்தாலும், பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்க, மாவட்ட மேலாளர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

பின்னணியில் கரூர் கம்பெனி


அமைச்சர் குற்றச்சாட்டு
த.வெ.க.,வைச் சேர்ந்த, தமிழக மின் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறியதாவது:
டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டத்தின் பின்னணியில் யார் இருக்கின்றனர் என, அனைவருக்கும் தெரியும். கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், காலி பாட்டிலை திரும்பப் பெறுவதில், எவ்வளவு ஊழல் நடந்திருக்கிறது என்று தெரியும்.
காலி மது பாட்டில் திரும்பப் பெறுவதில், ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக, 60 கோடி – 80 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு, அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டது. இதை ஒழுங்குபடுத்த, காலி மது பாட்டிலை, ‘கியு ஆர் கோடு ஸ்டிக்கர்’ ஒட்டி திரும்பப் பெறும் வேலையை டாஸ்மாக் மேற்கொள்கிறது.
இது, பலருக்கு பிடிக்காமல், கரூர் கம்பெனிக்கு பிடிக்காமல், அவர்கள் பலரை துாண்டி விட்டு போராட செய்தனர். யார் எந்த வழியிலும், அரசு நிறுவனங்களை, துறைகளை முடக்க நினைத்தால், அதற்கான பதிலை, அரசு தெளிவாக கொடுக்கும். ஒரு சில நபர்கள்தான் இந்த போராட்டத்தை, தமிழகம் முழுதும் முன்னெடுத்தனர்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.



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