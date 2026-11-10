ஒரே மதுக்கடையில் 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிபுரிவோரை இடமாற்ற டாஸ்மாக் உத்தரவு
ஒரே மதுக்கடையில் 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிபுரிவோரை இடமாற்ற டாஸ்மாக் உத்தரவு
UPDATED : நவ 10, 2026 05:56 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:53 PM
சென்னை: ஒரே மதுக்கடையில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிபுரிவோரை, இடமாற்றம் செய்யும்படி, மாவட்ட மேலாளர்களுக்கு, டாஸ்மாக் நிறுவனம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் நிறுவனம், 4,048 கடைகள் வாயிலாக, மதுபான வகைகளை விற்கிறது. இந்த கடைகளில் மேற்பார்வையாளர்கள், விற்பனையாளர்கள், உதவி விற்பனையாளர்கள் என, மொத்தம், 23,000 பேர் பணிபுரிகின்றனர். இவர்களுக்கான இடமாறுதல் உத்தரவு, தலைமை அலுவலகத்தில் இருந்து பிறப்பிக்கப்படுகிறது.
அரசியல் சிபாரிசுடன், பலரும் ஒரே கடைகளில் பல ஆண்டுகளாக பணிபுரிகின்றனர் என்ற குற்றச்சாட்டு உள்ளது. சிலர் பணிக்கு சரியாக வருவதில்லை. எனவே, ஒரே கடையில், மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிபுரிவோரை இடமாற்றம் செய்ய, மாவட்ட மேலாளர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கி, டாஸ்மாக் புதிய கொள்கையை வெளியிட்டுள்ளது
இது குறித்து, டாஸ்மாக் அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
ஊழியர்களை இடமாற்றம் செய்யும் அதிகாரம், மாவட்ட மேலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இம்மாதம், 1ம் தேதி நிலவரப்படி, ஒரு கடையில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிபுரிவோர் இடமாற்றம் செய்யப்படுவர்.
தினசரி, 10 லட்சம் ரூபாய் மற்றும் அதற்கு மேல் விற்பனை உள்ள கடைகள் ஏ வகை; 5 லட்சம் ரூபாய் முதல், 10 லட்சம் ரூபாய் வரை விற்பனை உள்ள கடைகள் பி; 5 லட்சம் ரூபாய் வரை, விற்பனை உள்ள கடைகள் ‘சி’ என, வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பணி மூப்பு அடிப்படையில் ‘கவுன்சிலிங்’ நடத்தப்படும். இந்த பணி முடிந்ததும் ஏப்., 30க்குள் ஊழியர்கள் இடமாற்றம் செய்யப்படுவர். ஒ
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.