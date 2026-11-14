டாஸ்மாக் ஊழல் வழக்கு ரத்தீஷிற்கு ‘ரெட் கார்னர் நோட்டீஸ்’
டாஸ்மாக் ஊழல் வழக்கு ரத்தீஷிற்கு ‘ரெட் கார்னர் நோட்டீஸ்’
UPDATED : நவ 14, 2026 10:45 PM
ADDED : நவ 14, 2026 10:42 PM
சென்னை: டாஸ்மாக் ஊழல் வழக்கில் தேடப்பட்டு வரும், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் கூட்டாளி ரத்தீஷ் ராஜுவை கைது செய்ய, சர்வதேச குற்றவியல் புலனாய்வு அமைப்பான, ‘இண்டர்போல்’ உதவியுடன், ‘ரெட் கார்னர் நோட்டீஸ்’ பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
தி.மு.க., ஆட்சியில், தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் நிறுவனத்தில், மது கொள்முதல் விற்பனை மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்தில், பல கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்திருப்பதாக புகார் எழுந்தது.
இது குறித்து, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரித்து, ஊழல் தொடர்பாக, செந்தில் பாலாஜி, அவரது நெருங்கிய கூட்டாளி ரத்தீஷ் ராஜு உட்பட ஏழு பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
சட்ட விரோத பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பாக, அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இவ்வழக்கில், தலைமறைவாக இருக்கும் ரத்தீஷ் ராஜுவை கைது செய்யவும், வெளிநாடுகளுக்கு தப்பி செல்லாமல் இருக்கவும், ‘லுக் அவுட் நோட்டீஸ்’ வழங்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், ரத்தீஷ் முன்னதாகவே, வெளிநாடு தப்பி சென்று இருக்கலாம் என, சந்தேககிக்கப்படுகிறது.
இதனால், சர்வதேச குற்றவியல் புலனாய்வு அமைப்பான, ‘இண்டர்போல்’ உதவியுடன், ரத்தீஷ் ராஜுவை கைது செய்ய, ‘ரெட் கார்னர் நோட்டீஸ்’ பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரெட்கார்னர் நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்ட ஒரு நபர், எந்த நாட்டில் இருந்தாலும், அவரை கண்டுபிடித்து, உரிய நாட்டிடம், இன்டர்போல் அதிகாரிகள் ஒப்படைப்பர்.