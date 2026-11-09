தீபாவளிக்கு களைகட்டிய ‘டாஸ்மாக்’ கடைகள் 3 நாட்களில் ரூ.677 கோடிக்கு மதுபானம் விற்பனை
தீபாவளிக்கு களைகட்டிய ‘டாஸ்மாக்’ கடைகள் 3 நாட்களில் ரூ.677 கோடிக்கு மதுபானம் விற்பனை
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:44 PM
சென்னை: தீபாவளியை முன்னிட்டு, ‘டாஸ்மாக்’ கடைகளில், ‘குடி’மகன்கள் மதுபானங்களை வாங்கி குவித்ததால், தீபாவளி மற்றும் அதற்கு முந்தைய இரு நாட்கள் என, மூன்று நாட்களில், 677 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மதுபானங்கள் விற்பனையாகி உள்ளன.
தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் நிறுவனம், சில்லரை கடைகள் வாயிலாக, பீர் மற்றும் மது வகைகளை விற்கிறது. இந்த கடைகளில், தினமும் சராசரியாக, 150 கோடி ரூபாய்க்கும், விடுமுறை நாட்களில், அதை விட அதிகமாகவும் மதுபானங்கள் விற்பனையாகின்றன. இந்நிலையில், தீபாவளி பண்டிகை நேற்று முன்தினம் கொண்டாடப்பட்டது.
மது விருந்து
தீபாவளியையொட்டி, வழக்கமாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு மது பாட்டில் வாங்குவோரும், இரண்டு, மூன்று பாட்டில்கள் என, கூடுதலாக வாங்கினர். மேலும், பலர் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து, தீபாவளி மது விருந்துகளில் ஈடுபட்டதால், மது விற்பனை களைகட்டியது.
டாஸ்மாக் கடைகளில், 6ம் தேதி, 185 கோடி ரூபாய்; 7ம் தேதி, 263 கோடி ரூபாய்; தீபாவளி கொண்டாடப்பட்ட, 8ம் தேதி, 229 கோடி ரூபாய் என, மொத்தம், 677 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மதுபானங்கள் விற்பனையாகி உள்ளன.
அதிக அளவாக, திருச்சி மண்டலத்தில் உள்ள மது கடைகளில், 153 கோடி ரூபாய்க்கு மது விற்பனையாகி உள்ளது. சென்னை மண்டலத்தில், 150 கோடி; கோவை மண்டலத்தில், 107 கோடி; மதுரை மண்டலத்தில், 133 கோடி; சேலத்தில், 134 கோடி ரூபாய்க்கு மதுபானங்கள் விற்பனையாகி உள்ளன.
கடந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு, 266 கோடி மற்றும் முந்தைய இரு நாட்கள், 524 கோடி ரூபாய் என, மொத்தம், 789 கோடி ரூபாய்க்கு மது வகைகள் விற்பனையாகின.
தாமதம்
இது குறித்து, மது விலக்கு ஆயத்தீர்வை துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘கடந்த ஜூலையில், 717 மது கடைகள் மூடப்பட்டன. தற்போது உள்ள, 4,048 மது கடைகளில் மது பாட்டில்களை, ‘ஸ்கேன்’ செய்து விற்றதால், மது பாட்டில்களை வழங்க தாமதம் ஏற்பட்டது.
‘தீபாவளி தினத்தில் பல இடங்களில் கன மழை பெய்தது. இதனால் கடந்த ஆண்டை விட, இந்த தீபாவளிக்கு மது விற்பனை குறைவாக இருந்தாலும், எதிர்பார்த்தபடியே தீபாவளிக்கான மது விற்பனை நன்கு இருந்தது’ என்றார்.