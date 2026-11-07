ஆசிரியையிடம் 5 சவரன் பறிப்பு

UPDATED : நவ 07, 2026 07:51 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:46 PM
துாத்துக்குடி: தீபாவளிக்கு ஜவுளி எடுத்துவிட்டு மொபெட்டில் சென்று கொண்டிருந்த ஆசிரியை அணிந்திருந்த 5 சவரன் நகையை பறித்து சென்ற மர்ம நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்துார் தாலுகா, வெள்ளாளன்விளை பகுதியை சேர்ந்த சுந்தர் டேனியல் மனைவி ரெஜினா, 42. உடன்குடியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியையாக வேலைபார்த்து வருகிறார். தீபாவளிக்கு ஜவுளி மற்றும் பொருட்கள் வாங்கிவிட்டு ரெஜினா நேற்று முன்தினம் மகன் ஜேடினுடன், 10, மொபெட்டில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார்.
மற்றொரு பைக்கில் சுந்தர் டேனியல் சென்று கொண்டிருந்தார். பரமன்குறிச்சி சாலையில் அவர்கள் சென்று கொண்டிருந்தபோது திடீரென ஹெல்மெட் அணிந்த நபர் ஒருவர் திடீரென ரெனினா அணிந்திருந்த 5 சவரன் தாலி சங்கிலியை பறித்துக் கொண்டு தப்பியோடிவிட்டார். ரெஜினாவும், அவரது மகன் ஜேடினும் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்ததில் காயமடைந்தனர்.
வழக்குப் பதிவு செய்த குலசேகரன்பட்டினம் போலீசார், சம்பவ இடத்தில் உள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.