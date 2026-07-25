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﻿ விஜய் திரையில் இனி வரமாட்டார் என உணர்ச்சியில் வந்த கண்ணீர்: பிரேமலதாவுக்கு அமைச்சர் விக்னேஷ் பதில்

﻿ விஜய் திரையில் இனி வரமாட்டார் என உணர்ச்சியில் வந்த கண்ணீர்: பிரேமலதாவுக்கு அமைச்சர் விக்னேஷ் பதில்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:27 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:27 AM

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திண்டுக்கல்: முதல்வர் விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் சினிமா நேற்று முன்தினம் வெளியானது. இதனை தியேட்டரில் அமர்ந்து பார்த்த மதுவிலக்குத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் உள்ளிட்ட சில அமைச்சர்கள் கண்ணீர் விட்டனர்.

இதனை விமர்சித்த தே.மு.தி.க., பொதுச்செயலர் பிரேமலதா,''அரிசி விலை உயர்ந்துள்ளது; கர்நாடகா அரசு காவிரி நீரை தர முடியாது எனக்கூறி வருகிறது.

ஆனால் அமைச்சர்கள் படம் பார்த்து விட்டு அழுது நாடகமாடுகிறார்கள்,'' எனக்கூறியிருந்தார்.

இதற்கு பதிலளிப்பதாக திண்டுக்கல்லில் மதுவிலக்குத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் அளித்த பேட்டி :

நான் அமைச்சராக இல்லாமல் ஒன்றை சொல்கிறேன். இதற்காக மற்றொருவரை உதாரணம் காட்டினால் அது நன்றாக இருக்காது. முப்பதாண்டுகளாக சிறு வயதில் இருந்தே முதல்வர் விஜய் சினிமாக்களை பார்த்து வளர்ந்தவன் நான். இனி மேல் அவர் திரையில் வரமாட்டார் என்று நினைக்கும்போது எழுந்த உணர்ச்சி அது.

ஆனால் அதை எப்படி வீடியோ எடுத்தார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை.

என்னை அறியாமல் இயல்பாக வந்த கண்ணீர் தான் அது. இதை பெரிய விவாதப் பொருளாக்குவதில் என்ன பிரயோஜனம் இருக்கப்போகிறது. இதுகுறித்து இனிமேல் விவாதிக்க வேண்டாம் என்றார்.

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