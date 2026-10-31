சிறை அதிகாரிகளின் வெற்றி கைதிகளின் மறுவாழ்வில் உள்ளது தெலுங்கானா சிறைத்துறை டி.ஜி.பி., பேச்சு
சிறை அதிகாரிகளின் வெற்றி கைதிகளின் மறுவாழ்வில் உள்ளது தெலுங்கானா சிறைத்துறை டி.ஜி.பி., பேச்சு
UPDATED : அக் 31, 2026 08:17 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:14 PM
வேலுார்: ‘‘சிறை அதிகாரிகளின் வெற்றி, கைதிகளின் மறுவாழ்விலேயே உள்ளது,’’ என, தெலுங்கானா சிறைத்துறை டி.ஜி.பி., சவுமியா மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார்.
வேலுார் மாவட்டம், பாகாயத்தில் உள்ள சிறை மற்றும் சீர்திருத்த நிர்வாக பயிற்சி மையத்தில், தமிழகம், கர்நாடகம், கேரளம், தெலங்கானா மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 18 சிறைத்துறை அலுவலர்களுக்கு 50வது, மூன்று மாதகால பணிக்கால பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. இந்தப் பயிற்சி நிறைவு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கும் விழா நேற்று நடந்தது.
இதில், தெலங்கானா மாநில சிறைத்துறை டி.ஜி.பி., சவுமியா மிஸ்ரா சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று பயிற்சி முடித்த அலுவலர்களுக்கு பதக்கங்கள், சான்றிதழ்களை வழங்கிப் பேசியதாவது:
சிறைப் பணி என்பது மிகுந்த ஒழுக்கம், நேர்மை, தலைமைப் பண்பு மற்றும் தனித்துவமான அறிவுத்திறன் தேவைப்படும் ஒரு துறையாகும். இந்திய சிறை அமைப்பானது கைதிகளை அடைத்து வைக்கும் பழைய முறையிலிருந்து மாறி, சீர்திருத்தம் மற்றும் மறுவாழ்வு அளிக்கும் அமைப்பாகப் பரிணமித்துள்ளது. எனவே, நவீன சிறை அதிகாரிகள் தங்களை வெறும் அதிகாரிகளாக கருதாமல், சீர்திருத்த அதிகாரிகள் என்ற நோக்கில் அணுக வேண்டும்.
கைதிகளைக் கட்டாயப்படுத்தி மாற்றிவிட முடியாது என்றாலும், திருந்த நினைக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் அதற்கான முழு வாய்ப்புகளையும் ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும். குறைந்தபட்சம், சிறைக்குள் வரும்போது இருந்த மனநிலையை விட மோசமான நிலைக்கு எவரும் சென்றுவிடக் கூடாது என்பதை சிறைத்துறை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
கைதிகள் விடுதலையான பின், சமுதாயத்தில் பொறுப்புள்ள குடிமக்களாக வாழ்வதற்கு அவர்களைத் தயார்படுத்துவதில்தான் சிறை நிர்வாகத்தின் உண்மையான வெற்றியே அடங்கியுள்ளது.
சிறை நிர்வாகத்தில் ஜெயிலர்கள், துணை ஜெயிலர்கள் மற்றும் உதவி ஜெயிலர்கள் உள்ளிட்ட கள அதிகாரிகளே ஒட்டுமொத்தக் கட்டமைப்பின் முதுகெலும்பாக திகழ்கின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
விழாவில், ஆப்கா இயக்குநர் பிரதீப், பேராசிரியர்கள் பியூலா இமானுவேல் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.