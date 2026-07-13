ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு கோவில் சொத்து: அரசு முடிவுக்கு வி.எச்.பி., கடும் எதிர்ப்பு
ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு கோவில் சொத்து: அரசு முடிவுக்கு வி.எச்.பி., கடும் எதிர்ப்பு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:27 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:27 AM
சென்னை: 'கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு கோவில்களின், 3,085 ஏக்கர் நிலங்களின் பதிவுத் தடையை நீக்கும் அரசாணையை உடனடியாக ரத்து செய்து, கோவில் சொத்துகளை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து, விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் தென் தமிழக தலைவர் ராமகிருஷ்ணன் மற்றும் வட தமிழக தலைவர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் ஆகியோர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
கரூர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள, நான்கு கோவில்களுக்குச் சொந்தமான, 25,000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள, 3,085 ஏக்கர் நிலங்களை, ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு வழங்கும் வகையில், அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக வெளியான தகவல் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது.
கடந்த 1963-ம் ஆண்டு, சிறு இனாம் ஒழிப்புச் சட்டத்தின் கீழ், கோவில் நிலங்கள் தொடர்பாக முழுமையான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதா; ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதற்குப் பதிலாக அவற்றை சட்டப்பூர்வமாக்குவது ஏன் என்பது உள்ளிட்டவற்றை, தமிழக அரசு விளக்க வேண்டும்.
கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு கோவில்களின், 3,085 ஏக்கர் நிலங்களின் பதிவு தடையை நீக்கும் அரசாணையை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில், மாநிலம் தழுவிய போராட்டங்களும், சட்ட நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.