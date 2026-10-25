கோவில்களின் நிதி எவ்வாறு செலவிடப்படுகிறது? விபரம் தர ஆலய வழிபடுவோர் சங்கம் கோரிக்கை
கோவில்களின் நிதி எவ்வாறு செலவிடப்படுகிறது? விபரம் தர ஆலய வழிபடுவோர் சங்கம் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 25, 2026 06:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:44 PM
சென்னை: ‘அதிக வருமானம் வரும் கோவில்களின் நிதி எவ்வாறு செலவிடப்படுகிறது என்பதை தணிக்கை செய்து, பொதுவெளியில் வெளியிட வேண்டும்’ என, ஆலய வழிபடுவோர் சங்கத்தின் தலைவர் டி.ஆர்.ரமேஷ் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
ஹிந்து சமய அறநிலைய துறை சட்டத்தின் கீழ், கோவிலின் உபரி நிதியை, சமயக்கல்வி, சமஸ்கிருதம் மற்றும் தமிழ் வேத ஆகம பயிற்சிகள், வருமானம் இல்லாத கோவில்களின் திருப்பணி போன்றவற்றுக்கு பயன்படுத்தலாம். அதேபோல, பக்தர்களின் நலன், அன்னதானம் போன்றவற்றுக்கு, கோவில் பணத்தை செலவிடுவது சட்டப்பூர்வமானது என்றாலும், முழு நிதியையும் இதற்காகவே செலவிடுவோம் என, எந்த அதிகாரியும் தன்னிச்சையாக சட்டத்திற்கு புறம்பாக அறிவிக்க முடியாது.
ஒவ்வொரு கோவிலின் நிதியும், அதன் சொந்த அறக்கட்டளை மற்றும் சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டது. வருமானமிக்க பெருங்கோவில்களின் நிதி வாயிலாக, வருமானம் இல்லாத சிறு மற்றும் பழமையான கோவில்களை பராமரிப்பதும், அங்குள்ள அர்ச்சகர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியம் வழங்குவதும், மிக முக்கியமான சீர்திருத்தமாகும்.
நீதிபதிகள் ஆர்.மகாதேவன், பி.டி.ஆதிகேசவலு ஆகியோர் அடங்கிய உயர் நீதிமன்ற அமர்வு வழங்கிய வரலாற்று சிறப்புமிக்க, 75 வழிமுறைகள் கொண்ட தீர்ப்பில், பழமையான கோவில்களை பாதுகாப்பது, தகுதியான அர்ச்சகர்களை நியமிப்பது, அவர்களுக்கு முறையான ஊதியம் மற்றும் வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்வது தொடர்பாக, மிக தெளிவான உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது.
இவற்றை பயன்படுத்தி, ஒரு சிறப்பு நிதி அல்லது தனி நல நிதியை உருவாக்கி, உபரி வருவாய் உள்ள கோவில்களின் நிதியை ஒதுக்கி, 5,000 கிராம கோவில்களின் அர்ச்சகர்கள் மற்றும் பூஜாரிகளின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அவர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் மாதம், 10 ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்தால், ஆண்டுக்கு, 60 கோடி ரூபாய் மட்டுமே தேவைப்படும். அந்த தொகையை விட, 15 மடங்கு வருமானம், பத்து கோவில்களில் வருகிறது. எனவே, அரசு இதை நிறைவேற்ற முன்வர வேண்டும்.
பெரிய கோவில்களின் உபரி நிதி எவ்வாறு செலவிடப்படுகிறது என்பதை, பொதுவெளியில் வெளிப்படையாக தணிக்கை செய்து வெளியிட வேண்டும். அனைத்து பழமையான கோவில்களிலும், நித்திய பூஜைகள் தடையின்றி நடக்க, அர்ச்சகர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க, பிரத்யேக நிதியை உருவாக்கி செயல்படுத்துவது காலத்தின் கட்டாயம்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.