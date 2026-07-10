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﻿ கோவில் தற்காலிக ஊழியர் விபரம்: ஆகஸ்ட் 4க்குள் அனுப்ப உத்தரவு

﻿ கோவில் தற்காலிக ஊழியர் விபரம்: ஆகஸ்ட் 4க்குள் அனுப்ப உத்தரவு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:42 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:42 AM

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சென்னை: தமிழகம் முழுதும், அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோவில்களில், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, தினக்கூலி மற்றும் தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் பணியாற்றும் தற்காலிக ஊழியர்களை பணி வரன்முறை செய்ய, அவர்கள் குறித்த விபரங்களை, ஆக., 4க்குள் அனுப்ப, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கமிஷனர் வினய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அவர் பிறப்பித்த உத்தரவு:

கடந்த 2024 டிச., 31 நிலவரப்படி, ஐந்து ஆண்டுகள் தடையின்றி பணிபுரிந்து, தற்போதும் பணியில் நீடிப்பவர்கள் மட்டுமே, பணி வரன் முறைக்கு தகுதியானவர்கள்.

விடுபட்ட பெயர்களை பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும். 60 வயதை கடந்தவர்கள், ஐந்து ஆண்டு பணி முடியாதவர்கள், மரணம் அடைந்தோர், குற்றவியல் வழக்கு மற்றும் ஒழுங்கு நடவடிக்கைக்கு உள்ளானவர்களின் பெயர்களை பட்டியலிலிருந்து நீக்க வேண்டும்.

முன்மொழிவுகளுடன் பணிசேர் அறிக்கை, ஹிந்து மதச் சான்று, கல்வி மற்றும் தொழில்நுட்பத் தகுதிச் சான்றுகள், நன்னடத்தை சான்று மற்றும் சம்பள பட்டியல் அடங்கிய சரிபார்ப்பு பட்டியலை இணைக்க வேண்டும்.

முதுநிலை கோவில் அலுவலர்கள் நேரடியாகவும், மற்றவர்கள் இணை மற்றும் உதவி கமிஷனர்கள் மூலமாகவும், இந்த விபரங்களை, ஆக.,4க்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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