'டாஸ்மாக்' மதுக்கூடங்களுக்கு அக்., முதல் வாரத்தில் 'டெண்டர்'
'டாஸ்மாக்' மதுக்கூடங்களுக்கு அக்., முதல் வாரத்தில் 'டெண்டர்'
ADDED : செப் 26, 2026 03:14 AM
ADDED : செப் 26, 2026 03:14 AM
சென்னை: மதுக்கடைகளில் மதுக்கூடங்கள் நடத்துவதற்கான ஒப்பந்தம் வழங்க, அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில், 'டாஸ்மாக்' நிறுவனம், 'டெண்டர்' கோர உள்ளது.
தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் நிறுவனம், 4,048 கடைகள் வாயிலாக மது வகைகளை விற்கிறது. அந்த கடைகளை ஒட்டிய காலியிடத்தில் தின்பண்டம், குளிர்பானம் விற்க தனியாருக்கு, 'பார்' எனப்படும் மதுக்கூட உரிமம் வழங்கப் படுகிறது.
கடந்த 2024 ஜனவரியில் வழங்கப்பட்ட இரு ஆண்டுகளுக்கான மதுக்கூட ஒப்பந்தம், இந்தாண்டு ஜனவரியில் முடிவடைந்தது.
அதன்பின், ஏப்ரலில் சட்டசபை தேர்தல் நடந்ததால், மதுக்கூட ஒப்பந்த காலம் ஜூன் 30 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது; பின், அக்., 31ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிதாக ஒப்பந்தம் வழங்க, அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில், டெண்டர் கோரப்பட உள்ளது.
இதுகுறித்து, டாஸ்மாக் அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
இதுவரை மதுக்கூட டெண்டர் கோரப்பட்டதில், கட்டட உரிமையாளரிடம் தடையில்லா சான்று பெறுவது கட்டாயம் என்ற நிபந்தனை இருந்தது.
பல கட்டட உரிமையாளர்களே மதுக்கூடங்களை நடத்தி வருவதால், புதியவர்களுக்கு தடையில்லா சான்று கிடைப்பதே இல்லை. இதனால், 20 ஆண்டுகளாக ஒரு சில நபர்களே மதுக்கூடங்களை நடத்தி வருவது தெரிகிறது.
எனவே தான், இந்த முறை விதிகளில் தளர்வு செய்யப்பட்டு, கடந்த ஜூலையில் அரசாணை வெளியிடப்பட்டது.
அதனால், இனி மதுக்கடையை ஒட்டிய இடம் அல்லது மதுக் கடையில் இருந்து, 100 மீட்டருக்குள் அமைந்துள்ள இடத்தில் மதுக்கூடம் அமைக்கலாம் என்பதால், புதியவர்களுக்கு ஒப்பந்தம் கிடைக்கும்.
இதை விரும்பாத சிலர், மதுக்கூட டெண்டர் வெளியானதும் முட்டுக்கட்டை ஏற்படுத்த திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. அவர்களின் விபரங்கள் ரகசியமாக சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
டெண்டர் அறிவிப்பு வெளியானதும், வழக்கு தொடர்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டால், சட்டப்படி விரைவாக வழக்கை முறியடித்து, மதுக்கூட ஒப்பந்தங் களை பிரச்னை இல்லாமல் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.