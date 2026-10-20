உள்ளாட்சி அதிகாரிகள் பதவிக்காலம் நீட்டிப்பு

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ADDED : அக் 20, 2026 11:14 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், ஊரகம், நகர்ப்புறம் என இரண்டு வகை உள்ளாட்சி பதவிகள் உள்ளன.
ஆயிரக்கணக்கில் உள்ளாட்சி பதவிகள் உள்ளன. இதில், 28 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம், 2025 ஜனவரி மாதம் முடிந்தது.
இதையடுத்து, சிறப்பு அதிகாரிகள் வாயிலாக உள்ளாட்சிகளை அரசு நிர்வகித்து வருகிறது.
திருநெல்வேலி, தென்காசி, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலுார், திருப்பத்துார், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் உள்ள உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம், கடந்த 19ம் தேதியுடன் முடிந்தது.
மேலும், 28 மாவட்ட சிறப்பு அதிகாரிகளின் பதவிக்காலமும் முடிந்துள்ளது.
இதையடுத்து, 28 மாவட்ட அதிகாரிகளின் பதவிக்காலத்தை நீட்டித்தும், ஒன்பது மாவட்ட சிறப்பு அதிகாரிகளின் பதவிக் காலத்தை ஏப்ரல் 17ம் தேதிவரை நிர்ணயம் செய்தும், தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, உள்ளாட்சி தேர்தல் தள்ளி போவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டு உள்ள து.