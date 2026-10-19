மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிக்கு ரூ.1,550 கோடிக்கு வளர்ச்சி திட்டங்கள்: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு
மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிக்கு ரூ.1,550 கோடிக்கு வளர்ச்சி திட்டங்கள்: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 20, 2026 12:03 AM
ADDED : அக் 19, 2026 07:03 PM
UPDATED : அக் 20, 2026 12:03 AM ADDED : அக் 19, 2026 07:03 PM
சென்னை: மதுராந்தகம், தாராபுரம் சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு சமீபத்தில் நடந்த இடைத்தேர்தலில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றதால், குஷியாகி உள்ள முதல்வர் விஜய், அந்த இரு தொகுதிகளுக்கும், ரூ.1,550 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களை நேற்று அறிவித்தார். இது, த.வெ.க.,வுக்கு வெற்றியை தந்த, அந்தத் தொகுதிகளின் மக்களுக்கு நன்றிக்கடன் செலுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம், திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் ஆகிய இரு சட்டசபை தொகுதிகளுக்கும் கடந்த, 6ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடந்தது. இந்தத் தேர்தலில் இரு தொகுதிகளிலும், முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ., கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்ட மரகதம் குமாரவேலும், சத்யபாமாவும் வெற்றி பெற்றனர். இதனால், சட்டசபையில் த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
மரகதம் குமாரவேலும், சத்யபாமாவும், கடந்த ஏப்ரலில் நடந்த சட்டசபை பொதுத்தேர்தலில், அ.தி.மு.க., சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றனர். ஆனால், அந்த எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு, த.வெ.க.,வில் இணைந்தனர்.
அவர்களையே முதல்வர் விஜய் வேட்பாளர்களாக அறிவித்தார். இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் ஆட்சேபம் தெரிவித்தன. ஆனாலும், முதல்வர் விஜய் மேற்கொண்ட தீவிர பிரசாரம் மற்றும் ரோடு ஷோவால், எதிர்க்கட்சிகளின் பிரசாரம் முறியடிக்கப்பட்டு, த.வெ.க., வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர்.
இதனால், குஷியாகி உள்ள முதல்வர் விஜய், அந்த இரு தொகுதிகளின் மக்களுக்கும் நன்றிக்கடன் செலுத்தும் விதமாக, நேற்று பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வளர்ச்சி திட்டங்களை அறிவித்தார். இதுதொடர்பாக, அரசு நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கை:
* செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் சட்டசபை தொகுதிக்கு உட்பட்ட அத்திமனம் கிராமத்தில், புக்கத்துறை மடுவின் குறுக்கே, 5 கோடி ரூபாயில் தடுப்பணை அமைக்கப்படும்.
* செம்பூண்டி ஊராட்சியில் உள்ள பொதுப்பணித்துறை ஏரியின் மதகுகள், 4.50 கோடி ரூபாயில் சீரமைக்கப்படும்.
* நெல்வாய் ஊராட்சியில் உள்ள மடுவைத் துார்வாரி, கரைகளைப் பலப்படுத்தும் பணி, 1.30 கோடி ரூபாயில் மேற்கொள்ளப்படும்.
* தின்னலுார் ஊராட்சியில், 70 லட்சம் ரூபாயில் புதிய சமுதாய கூடம் கட்டப்படும்.
* மதுராந்தகம் தொகுதியில் தலா, 30 லட்சம் ரூபாயில், ஆறு நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள், 1.80 கோடி ரூபாயில் அமைக்கப்படும்.
* விவசாயிகளின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் விதமாக, கொள்முதல் செய்யும் நெல்லை பாதுகாக்கும் வகையில், ஆத்துாரில், 20 கோடி ரூபாயில், 20,000 டன் கொள்ளவு உடைய கிடங்கு அமைக்கப்படும். மேலும், 10 கோடி ரூபாயில், 25 ஏக்கர் பரப்பளவில் மாநில விதைப்பண்ணை அமைக்கப்படும்.
* அச்சரப்பாக்கத்தில், 20 கோடி ரூபாயில், புதிய அரசு மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி அமைக்கப்படும்.
* பாலாற்றின் குறுக்கே படாளம், உதயம்பாக்கம் இடையே உயர்மட்ட தடுப்பணை கட்ட சாத்தியக்கூறுகள் ஆராயப்பட்டு, விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்படும்.
* கடந்த, 1984ம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட, 30 கி.மீ., நீளமுள்ள மதுராந்தகம் உயர்மட்ட கால்வாயை, 30 ஏரிகளுக்கு நீர் கிடைக்கும் வகையில் துார்வாரி, அதன் கட்டமைப்புகள் படிப்படியாக சீரமைக்கப்படும்.
* மதுராந்தகம் அரசு மருத்துவமனையில், 10 கோடி ரூபாயில், விபத்து மற்றும் அவசர கால சிகிச்சை பிரிவு அமைக்கப்படும்.
* மதுராந்தகம் ஏரியில், சுற்றுலா மற்றும் பொழுது போக்கு அம்சங்களுடன் பூங்கா அமைக்கப்படும். மதுராந்தகம் நகராட்சியில் பணிபுரியும் பெண்களுக்காக தங்கும் விடுதி அமைக்கப்படும். படித்த இளைஞர்களுக்காக, 3 கோடி ரூாபயில், அறிவுசார் மையம் அமைக்கப்படும்.
* பொது மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக, 4 கோடி ரூபாயில், வாரச்சந்தை அமைக்கப்படும். புதிய மழைநீர் கால்வாய் அமைக்கப்படும். புக்கத்துறை அரசு உயர் நிலைப் பள்ளி, மேல்நிலை பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்படும்.
* கருங்குழியில் கிராமப்புற மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில், 80 லட்சம் ரூபாயில், மினி விளையாட்டு மையம் அமைத்து தரப்படும்.
* மதுராந்தகம் துணை மின் நிலையத்தில், கூடுதலாக, 3 கோடி ரூபாயில், மின்மாற்றி நிறுவப்படும்.
* மதுராந்தகம் பகுதியில், தமிழக நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தின் வாயிலாக, பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த மற்றும் வீடற்ற குடும்பங்களுக்கு நிரந்தர குடியிருப்பு வசதி மற்றும் அடிப்படை வசதிகளுடன் கூடிய புதிய வீடுகள் கட்டி வழங்கப்படும்.
* செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், எல்லா கிராமங்களில் இருந்தும் விவசாயிகள் தங்களது விலை பொருட்களை எடுத்துச்செல்லவும், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ, மாணவியர் எளிதாக பயணம் செய்யும் வகையில் கூடுதலாக பஸ்கள் இயக்கப்படும்.
* திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள, 2,455 ஊரக குடியிருப்புகளில், 1,223 வீடுகளுக்கு, காவிரி குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மீதமுள்ள தாராபுரம், காங்கேயம், குண்டடம், பொங்கலுார், வெள்ளைக்கோவில் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் மூலனுாரில், ஏழு ஊராட்சிகள், பல்லடத்தின், 17 ஊராட்சிகள் சார்ந்த, மொத்தம், 1,232 ஊரக குடியிருப்புகளுக்கு காவிரி ஆறு நீரை ஆதாரமாக கொண்டு, புதிய கூட்டு குடிநீர் திட்டம், 1,439 கோடி ரூபாயில் செயல்படுத்தப்படும்.
* தாராபுரம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் வீடற்றவர்களுக்கு, 2,700 இலவச வீட்டு மனை பட்டா வழங்கப்படும். தாராபுரம் வட்டம், சின்னபுத்துார் கிராமம், மஜராகுருவப்ப நாயக்கன் பாளையத்தில், 20 ஆண்டுகளாக வீடு கட்டி குடியிருக்கும், 87 குடும்பங்களுக்கு பட்டா வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
* திருப்பூர் மாவட்டத்தில், பாசன கால்வாய்களில் உள்ள, மண்திட்டுக்களை அகற்றி துார்வாரும், 159 பணிகள், 10 கோடி ரூபாயில் மேற்கொள்ளப்படும். குறிப்பாக தாராபுரம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பாசன வாய்க்கால்களில் உள்ள மண் திட்டுகள், புதர்கள் மற்றும் முட்செடிகளை அகற்றி, 271 கி.மீ., நீளத்திற்கு வாய்க்கால்கள் மற்றும் கால்வாய்கள் துார்வாரும் பணி விரைவில் மேற்கொள்ளப்படும்.
* தாராபுரம் மூலனுாரில் புதிய தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் நிலையம் அமைக்கப்படும்.
* தாராபுரம் நகராட்சியில், 6 கோடி ரூபாயில், குடிநீர் மேல்நிலை நீர்தேக்கத்தொட்டி மற்றும் குடிநீர் மேம்பாட்ட பணிகளும், 40 லட்சம் ரூபாயில் தெரு விளக்குகள் அமைக்கும் பணிகளும், 6 கோடி ரூபாயில், திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளும், மழைநீர் வடிகால்வாய் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படும். இவ்வாறு அரசு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.