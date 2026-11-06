'அது பொம்மை துப்பாக்கி'... பொய்யான தகவலை பரப்பிய திமுக எம்எல்ஏக்கு பதிலடி
'அது பொம்மை துப்பாக்கி'... பொய்யான தகவலை பரப்பிய திமுக எம்எல்ஏக்கு பதிலடி
ADDED : நவ 06, 2026 07:34 AM
ADDED : நவ 06, 2026 07:34 AM
சென்னை: சென்னை எழும்பூர் தொகுதி முன்னாள் திமுக எம்எல்ஏ பரந்தாமன், இளைஞர் ஒருவர் பைக்கில் துப்பாக்கியுடன் செல்வதாக எக்ஸ் தளத்தில் குற்றம்சாட்டி பதிவிட்டிருந்தார்.
அந்தப் பதிவில், தமிழக காவல்துறை இது குறித்து விளக்கம் தருமா? அல்லது துப்பாக்கி படம் நடித்தவர் ஆட்சி இது. எனவே துப்பாக்கி கலாசாரம் தான் என்று உண்மையை ஒத்துக்கொள்ளுமா? காவல்துறையை கையில் வைத்து விழிபிதுங்கி வேடிக்கைப்பார்க்கும் முதல்வர் விஜய் பதிலளிப்பாரா? இல்லை வழக்கம் போல் மௌனம்தானா?, இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதற்கு தமிழக அரசின் உண்மை சரிபார்ப்பு பிரிவு (TN Factcheck), சம்பந்தப்பட்ட நபரின் விளக்கத்துடன் கூடிய வீடியோவை பகிர்ந்து பதிலளித்துள்ளது.
அந்த வீடியோவில், ' என் பெயர் கங்கா ஸ்ரீதரன். அட்டை கம்பெனியில் தீபாவளி துப்பாக்கி வாங்கினேன். என்னுடைய பாக்கெட்டுகளில் இடமில்லாததால், நான் பின்புறமாக பொம்மை துப்பாக்கியை வைத்துக் கொண்டு பைக்கில் சென்றேன். இதனை யாரோ வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பரவ விட்டுள்ளனர்,' எனக் கூறியுள்ளார்.
'அந்த இளைஞர் எடுத்து சென்றது தீபாவளி பொம்மை துப்பாக்கி. தவறான தகவலை பரப்பாதீர்' என்றும் உண்மை சரிபார்ப்பு பிரிவு கேட்டுக் கொண்டது.
பொய்யான தகவலை பரப்புவதே திமுகவின் வேலை என்று தவெகவினர் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.