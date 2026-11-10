ஆண்டுக்கு ஒரு முறை பூக்கும் பிரம்ம கமலம் – பொதுமக்கள் பூஜை செய்து வழிபாடு
ஆண்டுக்கு ஒரு முறை பூக்கும் பிரம்ம கமலம் – பொதுமக்கள் பூஜை செய்து வழிபாடு
ADDED : நவ 10, 2026 11:08 AM
ADDED : நவ 10, 2026 11:08 AM
திருப்பத்துார்: திருப்பத்துார் மற்றும் ராணிப்பேட்டையில், ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மட்டும் பூக்கும் பிரம்ம கமலம் பூ நேற்று பூத்ததையடுத்து பொதுமக்கள் பூஜை செய்து வழிபட்டனர்.
`இரவின் ராணி' என்று அழைக்கப்படும் பிரம்ம கமலம் இறைவனுக்கு உகந்த மலராகும். அபூர்வ வகை மலரான இந்த பிரம்ம கமலம், வருடத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே பூக்கும் தன்மை உடையது. மேலும், இரவில் பூவிதழ்கள் விரியத் தொடங்கி நள்ளிரவில் மலர்ந்து, சில மணி நேரங்களில் குவிந்துவிடும் தன்மை உடையது.
ஏனெனில், இது மலர்வதற்கு நிலவொளி மிகவும் அவசியம். ஆயினும், ஒரே நேரத்தில் ஒரு செடியிலேயே பத்திற்கும் மேற்பட்ட மலர்கள் மலரும். மற்ற பூக்கள் போல கிளைக் காம்பிலிருந்து பூக்காமல், இலையிலிருந்தே நேரடியாக இந்த மலர்கள் பூப்பதும் அதிசயம். சூரியோதயத்திற்கு முன்பாகவே வாடிவிடும்.
ஆனால், அதன் நறுமணம் பல மணி நேரங்கள் நீடிக்கும் தன்மை கொண்டவை பிரம்ம கமலத்தின் மலர்ச்சியை இறைவன் வருகையாகக் கருதி வழிபாடு நடத்தப்படுகிறது. இந்த மலரை சிவ பெருமானுக்கு சமர்ப்பிப்பதால், மிகப் பெரும் புண்ணியம் கிடைப்பதோடு, மும்மூர்த்திகளின் அருளும் ஒருசேர கிடைக்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை
இவ்வளவு பெருமை கொண்ட பிரம்ம கமலம் பூ, திருப்பத்துார் அடுத்த வெங்கடேஸ்வரா நகரை சேர்ந்தவர் முருகன், 50. என்பவர் வீட்டில் வளர்த்து வரும் செடியில், நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, பிரம்ம கமலம் பூ பூத்து குழுங்கியது.
இதை அப்பகுதி மக்கள் ஏராளமானோர் பார்த்து மஞ்சள், குங்குமம் வைத்து, கற்பூர தீபாராதனை காட்டி வழிபாடு நடத்தினர். இதேபோன்று ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், வாலாஜா பகுதியை சேர்ந்த முனிரத்தினம், 45. என்பவரது வீட்டிலும், நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு பிரம்ம கமலம் செடியில் பூக்கள் பூத்தது. இதை பொதுமக்கள் பூஜை செய்து வழிபட்டனர்.