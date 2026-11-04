இடைத்தேர்தலில் இரண்டு பேருக்கு இடையே தான் போட்டி; அமைச்சர் மரிய வில்சன் பேட்டி
இடைத்தேர்தலில் இரண்டு பேருக்கு இடையே தான் போட்டி; அமைச்சர் மரிய வில்சன் பேட்டி
UPDATED : நவ 04, 2026 12:06 PM
ADDED : நவ 04, 2026 11:51 AM
UPDATED : நவ 04, 2026 12:06 PM ADDED : நவ 04, 2026 11:51 AM
தூத்துக்குடியில் அமைச்சர் மரிய வில்சன் அளித்த பேட்டி: அம்பாசமுத்திரம் இடைத் தேர்தலில் இரண்டு பேருக்கு இடையில் மட்டும் தான் போட்டி ஒன்று திமுக, இன்னொன்னு தவெக. சில பேர் கமென்ட் அடித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். மற்றவர்கள் எல்லோரும் அவர்களுடைய கனவு உலகத்திலேயே வாழட்டும்; நாங்கள் பள்ளி, ஐடி கம்பெனி வைத்து இருந்து இருக்கிறோம்.
எந்தவொரு ஊழல் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கிறது. அதை வரவேற்க தானே செய்ய வேண்டும்.
ஊழலே இல்லாத ஒரு அரசு என்பது, தமிழக வரலாற்றில் முதல்முறையாக முதல்வர் விஜய் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார். அப்ரூவல் எல்லாம் எந்தவொரு தலையீடு இல்லாமல், ஆன்லைனில் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள்.
நமது அரசு, முதல்வர் விஜயை பொறுத்தவரைக்கும், எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்ற அடிப்படையில் தான். முதலீடு வந்து 100 நாட்களில் ஒரு லட்சம் கோடி கொண்டு வந்து இருக்கிறார்கள். அது முதலீடு கிடையாதா? நாங்கள் வெளிப்படையாக தானே இருக்கிறோம். அவர்களின் டூட்டி எப்பொழுதும் குறை சொல்வது தான்.
இவ்வாறு அமைச்சர் மரிய வில்சன் கூறினார்.