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﻿ தெலுங்கானா அரசை மத்திய அரசு பின்பற்றணும்

﻿ தெலுங்கானா அரசை மத்திய அரசு பின்பற்றணும்

ADDED : ஆக 14, 2026 06:31 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:31 AM

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சென்னை: 'ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பில், தெலுங்கானா மாநில காங்கிரஸ் அரசின் மாடலை பின்பற்ற வேண்டும்' என, பிரதமர் மோடிக்கு, தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கடிதம் எழுதி உள்ளார்.

அதில் கூறியிருப்பதாவது:

நாடு முழுதும், ஜாதிவாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி, வரும் செப்.,1- முதல் தொடங்க உள்ளது. அதற்கான படிவத்தில், 'ஜாதி' என்ற கேள்விக்கு, மக்கள் குறிப்பிடும் ஜாதியின் பெயரை, அப்படியே பதிவு செய்வது என, மத்திய அரசு முடிவு செய்து உள்ளது.

ம க்களிடம், 'உங்கள் ஜாதி என்ன' எனக் கேட்டால், பெரும்பாலும் உட்ஜாதி பெயர்களையே குறிப்பிடுவர். அந்தப் பெயர்கள் அரசின் பட்டியலில் இருக்காது. அவற்றை அப்படியே பதிவு செய்தால், பெரும் குழப்பங்கள் ஏற்படும் .

எனவே, மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு படிவத்தில், ஜாதிகளின் பட்டியலை வழங்கி, அவரவர் ஜாதியை தேர்ந்தெடுக்குமாறு சொல்ல வேண்டும். கடந்த 2024ம் ஆண்டில், தெலுங்கானா மாநில காங்கிரஸ் அரசு, மிக சிறப்பாக, ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தி முடித்தது. அது நாடு முழுதும் பெரும் பாராட்டை பெற்றது.

தெலுங்கானா காங்கிரஸ் அரசின் மாதிரியை, மத்திய அரசு பின்பற்ற வேண்டும். அப்போது தான் துல்லியமான, உண்மையான தகவல் கிடைத்து, அவர்களுக்கான தனித்திட்டங்களை செயல்படுத்த முடியும். அதன் வாயிலாக, சமூக நீதியை நிலை நாட்ட முடியும்.

இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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