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தென்காசி: தென்காசி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் மேம்பாட்டுத்துறை சார்பில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடந்தது.
அதில், அமைச்சர் ஜெ கதீஸ்வரி பேசியதாவது: இது மக்களுக்கான ஆட்சி நடைபெறும் காலம். இந்த துறை தொடர்பான எந்த குறை இருந்தாலும், எப்போது வேண்டுமானாலும் என்னை தொடர்பு கொண்டு கூறலாம்; உடனே நடவடிக்கை எடுப்பேன். தவறு நடக்க விடமாட்டேன்.
தமிழகத்திலேயே நம் துறை மட்டுமே முக்கியமான துறை. எனவே, எந்த தவறும் நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். நம்மை நம்பித்தான், கோட்டையில் முதல்வர் அமர்ந்து இருக்கிறார். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
'நம்மை நம்பியே முதல்வர் இருக்கிறார்'
'நம்மை நம்பியே முதல்வர் இருக்கிறார்'
ADDED : ஆக 14, 2026 06:32 AM
ADDED : ஆக 14, 2026 06:32 AM
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தென்காசி: தென்காசி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் மேம்பாட்டுத்துறை சார்பில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடந்தது.
அதில், அமைச்சர் ஜெ கதீஸ்வரி பேசியதாவது: இது மக்களுக்கான ஆட்சி நடைபெறும் காலம். இந்த துறை தொடர்பான எந்த குறை இருந்தாலும், எப்போது வேண்டுமானாலும் என்னை தொடர்பு கொண்டு கூறலாம்; உடனே நடவடிக்கை எடுப்பேன். தவறு நடக்க விடமாட்டேன்.
தமிழகத்திலேயே நம் துறை மட்டுமே முக்கியமான துறை. எனவே, எந்த தவறும் நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். நம்மை நம்பித்தான், கோட்டையில் முதல்வர் அமர்ந்து இருக்கிறார். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.