தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ 'நம்மை நம்பியே முதல்வர் இருக்கிறார்'

﻿ 'நம்மை நம்பியே முதல்வர் இருக்கிறார்'

﻿ 'நம்மை நம்பியே முதல்வர் இருக்கிறார்'

5

ADDED : ஆக 14, 2026 06:32 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 06:32 AM

5

5
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

தென்காசி: தென்காசி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் மேம்பாட்டுத்துறை சார்பில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடந்தது.

அதில், அமைச்சர் ஜெ கதீஸ்வரி பேசியதாவது: இது மக்களுக்கான ஆட்சி நடைபெறும் காலம். இந்த துறை தொடர்பான எந்த குறை இருந்தாலும், எப்போது வேண்டுமானாலும் என்னை தொடர்பு கொண்டு கூறலாம்; உடனே நடவடிக்கை எடுப்பேன். தவறு நடக்க விடமாட்டேன்.

தமிழகத்திலேயே நம் துறை மட்டுமே முக்கியமான துறை. எனவே, எந்த தவறும் நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். நம்மை நம்பித்தான், கோட்டையில் முதல்வர் அமர்ந்து இருக்கிறார். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us