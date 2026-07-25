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'ரியல் ஹீரோ'வாக முதல்வர் மாறணும்
'ரியல் ஹீரோ'வாக முதல்வர் மாறணும்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 03:19 AM
ADDED : ஜூலை 25, 2026 03:19 AM
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த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்து மூன்று மாதங்களாகின்றன. ஆனால், இதுவரை எந்த பணிக்கும் டெண்டர் விடவில்லை; வளர்ச்சி பணிகளும் தொடங்கவில்லை. ஆட்சி என்பது சினிமா இல்லை. த.வெ.க., ஆட்சியில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
அனைத்தும் கண் துடைப்பாகவே உள்ளது. முதல்வர் விஜய், 'ரீல் ஹீரோ'வாக இல்லாமல், 'ரியல் ஹீரோ'வாக மாறி, தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். அரிசி விலை உயர்ந்து வருகிறது. அமைச்சர்கள், இதில் கவனம் செலுத்தாமல், சினிமா பார்த்து விட்டு, தியேட்டரில் அழுது, சீன் போடுவதை ஏற்க முடியாது.
த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்ததும், 200 யூனிட் இலவச மின்சாரத்துக்கு முதல்வர் விஜய் கையெழுத்திட்டார். ஆனால், மின் கட்டணம் உயர்ந்துள்ளது.
- பிரேமலதா
பொதுச்செயலர், தே.மு.தி.க.,