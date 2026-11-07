நிஜமான நரகாசுரர்களை அழித்தவர் முதல்வர்

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தமிழகத்தில், இதுவரை எத்தனையோ தலை தீபாவளி கொண்டாடப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால், இந்தாண்டு தீபாவளி தான் உண்மையான தலை தீபாவளி. தமிழக முதல்வர் விஜய், உண்மையான நரகாசுரர்களை அழித்து, தமிழக மக்களுடன் தீபாவளி கொண்டாட உள்ளோர். இனி தமிழக மக்களுக்கு எப்போதுமே நல்ல காலம்தான்.
கும்பகோணம் அருகே சோழன்மாளிகையில் உள்ள ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில், சத்துணவு திட்டத்துக்கான அரிசி மூட்டைகளில், ஒரு மூட்டையில் மட்டும் சிறிது கலப்பட அரிசி இருந்தது. இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர். இனிவரும் காலங்களில் இதுபோன்று தொடர்ந்தால் கண்டிப்பாக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
கோவை ஈ.வெ.ரா., அறிவுலக நுாலகத்தில் நடந்துள்ள ஊழலை, தி.மு.க.,வினர் தான் செய்திருப்பர்.
– வினோத்
தமிழக வேளாண் அமைச்சர், த.வெ.க.,
ADDED : நவ 07, 2026 04:03 PM
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தமிழகத்தில், இதுவரை எத்தனையோ தலை தீபாவளி கொண்டாடப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால், இந்தாண்டு தீபாவளி தான் உண்மையான தலை தீபாவளி. தமிழக முதல்வர் விஜய், உண்மையான நரகாசுரர்களை அழித்து, தமிழக மக்களுடன் தீபாவளி கொண்டாட உள்ளோர். இனி தமிழக மக்களுக்கு எப்போதுமே நல்ல காலம்தான்.
கும்பகோணம் அருகே சோழன்மாளிகையில் உள்ள ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில், சத்துணவு திட்டத்துக்கான அரிசி மூட்டைகளில், ஒரு மூட்டையில் மட்டும் சிறிது கலப்பட அரிசி இருந்தது. இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர். இனிவரும் காலங்களில் இதுபோன்று தொடர்ந்தால் கண்டிப்பாக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
கோவை ஈ.வெ.ரா., அறிவுலக நுாலகத்தில் நடந்துள்ள ஊழலை, தி.மு.க.,வினர் தான் செய்திருப்பர்.
– வினோத்
தமிழக வேளாண் அமைச்சர், த.வெ.க.,