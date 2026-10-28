தீபாவளிக்கு மறுநாள் விடுமுறை

UPDATED : அக் 28, 2026 09:20 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:16 PM
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகைக்கு மறுநாள் நவ., 9ம் தேதி, அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
நாடு முழுதும், வரும் நவ., 8ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. தீபாவளி பண்டிகைக்கு முந்தைய 7ம் தேதி சனிக்கிழமை என்பதால், அன்று அரசு விடுமுறை.
தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடுவதற்கு வெளியூர் செல்வோர், தீபாவளி அன்றே ஊர் திரும்புவது சிரமமாக இருக்கும். எனவே, தீபாவளிக்கு மறுநாள் 9ம் தேதி அரசு விடுமுறை அறிவிக்க வேண்டும் என, அரசு ஊழியர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
இது குறித்து, நம் நாளிதழில் நேற்று செய்தி வெளியானது. அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, நவ., 9ம் தேதி மாநிலம் முழுதும் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், பள்ளிகள், கல்லுாரிகள், கல்வி நிறுவனங்களுக்கு, உள்ளூர் விடுமுறை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இந்த விடுமுறையை ஈடு செய்யும் வகையில், நவ., 28ம் தேதி சனிக்கிழமை, அரசு அலுவலக பணி நாளாக இருக்கும் என, அரசு அறிவித்துள்ளது.