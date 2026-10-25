தேர்தல் ஆணையமும், மத்திய அரசும் ஓட்டுரிமையை பறிக்க முயற்சிக்கிறது காங்., தேசிய கமிட்டி பார்வையாளர் சாடல்
தேர்தல் ஆணையமும், மத்திய அரசும் ஓட்டுரிமையை பறிக்க முயற்சிக்கிறது காங்., தேசிய கமிட்டி பார்வையாளர் சாடல்
ADDED : அக் 25, 2026 08:50 PM
விருதுநகர்: ‘‘நாட்டு மக்கள் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் ஓட்டு; அதனை மத்திய அரசும் தேர்தல் ஆணையமும் பறிக்க முயற்சிக்கிறது,’’ என, காங்கிரஸ் தேசிய கமிட்டி பார்வையாளர் லட்சுமி காந்த் தொட்டா குற்றம்சாட்டினார்.
விருதுநகரில் நேற்று, லட்சுமி காந்த் தொட்டா, காங்., – எம்.பி., விஜய் வசந்த் ஆகியோர் கூட்டாக அளித்த பேட்டி:
மத்தியில் பா.ஜ., ஆட்சி அமைந்தது முதல் ஓட்டு திருட்டையும், வாக்காளர் பட்டியலில் குளறுபடிகளையும் செய்து வருகிறது. அதற்கு தேர்தல் ஆணையம் உதவி வருகிறது. ஜனநாயக நாட்டில் சாதாரண மனிதனின் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் ஓட்டு. அதனை மத்திய அரசும், தேர்தல் ஆணையமும் பறிக்க முயற்சிக்கிறது.
மஹாராஷ்டிராவின் மகதேவ்புரா தொகுதியில் மட்டும், ஒரு லட்சம் ஓட்டுக்கள் வித்தியாசத்தில் பா.ஜ., வென்றது. ஆனால் அத்தொகுதியில் மட்டும் 80 ஆயிரம் போலி வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டிருந்தனர். ஒரு வீட்டில் 80க்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் இருப்பது போன்ற மோசடிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதனிடையே, சென்னையில் நேற்று பேட்டியளித்த காங்., ராஜ்யசபா எம்.பி., பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, ‘தேர்தல் கமிஷனின் மென்பொருளை பயன்படுத்தி, போலி வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்படுவதாக, ஆதாரங்களுடன் புகார் அளித்தும், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனவே, தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்கம் செய்யும் வரை, பார்லிமென்டிலும், உச்சநீதிமன்றத்திலும், எங்கள் சட்டப் போராட்டம் தொடரும்’ என்றார்.