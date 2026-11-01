கடல் கொந்தளிப்பாக இருக்கும் அரசு எச்சரிக்கை

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சென்னை: தமிழக அரசின் பேரிடர் அபாய குறைப்பு முகமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
வங்கக்கடலில் உருவாகி உள்ள, ‘முரசு’ புயலால், அடுத்த சில நாட்களுக்கு, வடக்கு தமிழகத்தில் கனமழை பெய்வதுடன், பலத்த சூறைக்காற்றும் வீசும். கடல் கொந்தளிப்பாகவே காணப்படும். ஆனாலும், பதற்றம் தேவை யில்லை.
நாளை மறுதினம், 4ம் தேதி காலை வரை, வடக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில், கடல் மிகவும் கொந்தளிப்பாக இருக்கும். அலைகள், 4 முதல் 6 மீட்டர் உயரத்திற்கு எழும்பக் கூடும்.
எனவே, 4ம் தேதி காலை வரை, இப்பகுதி மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம். இந்நாட்களில் கடற்கரை அல்லது கடலோர சாலைகளுக்கு செல்ல வேண்டாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 11:28 PM
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சென்னை: தமிழக அரசின் பேரிடர் அபாய குறைப்பு முகமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
வங்கக்கடலில் உருவாகி உள்ள, ‘முரசு’ புயலால், அடுத்த சில நாட்களுக்கு, வடக்கு தமிழகத்தில் கனமழை பெய்வதுடன், பலத்த சூறைக்காற்றும் வீசும். கடல் கொந்தளிப்பாகவே காணப்படும். ஆனாலும், பதற்றம் தேவை யில்லை.
நாளை மறுதினம், 4ம் தேதி காலை வரை, வடக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில், கடல் மிகவும் கொந்தளிப்பாக இருக்கும். அலைகள், 4 முதல் 6 மீட்டர் உயரத்திற்கு எழும்பக் கூடும்.
எனவே, 4ம் தேதி காலை வரை, இப்பகுதி மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம். இந்நாட்களில் கடற்கரை அல்லது கடலோர சாலைகளுக்கு செல்ல வேண்டாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.