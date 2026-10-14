அ.தி.மு.க.,வை அபகரிக்க நேரத்தை வீணாக்கும் அரசு
அ.தி.மு.க.,வை அபகரிக்க நேரத்தை வீணாக்கும் அரசு
UPDATED : அக் 14, 2026 06:21 PM
ADDED : அக் 14, 2026 06:16 PM
UPDATED : அக் 14, 2026 06:21 PM ADDED : அக் 14, 2026 06:16 PM
= புல் அவுட் =: த.வெ.க., ஆட்சியில், அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயரவில்லை என கூறுவது, வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சுவதாக உள்ளது. கடந்த 4 மாதங்களில் அரிசி விலை 30 சதவீதம் உயர்ந்து விட்டது; ஒரு கிலோ துவரம் பருப்பு விலை 150 ரூபாயை தாண்டி விட்டது; பூண்டு விலை ரூ.250ஆக உயர்ந்து விட்டது.
ஏற்கனவே, 38 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடனை த.வெ.க., அரசு வாங்கியுள்ளது. தற்போது, 4500 மெகா வாட் மின்சாரத்தை, யூனிட் 35 ரூபாய் விலையில் கொள்முதல் செய்வதால், கூடுதலாக ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதிச் சுமை ஏற்படும். ஆனால், 35 ரூபாய்க்கு மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வதை, த.வெ.க., அரசு நியாயப்படுத்துகிறது.
வடகிழக்கு பருவமழைக்கான முன்னேற்பாடுகளை அரசு எடுத்துள்ளதா? அதை விட்டு விட்டு, அ.தி.மு.க.,வை அபகரிக்க நேரத்தை வீணடித்து வருகின்றனர். அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து, இன்னும் 15 பேர் வருவர் என கூறுவது, குதிரை பேரம்.