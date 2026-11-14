நீதிமன்ற தீர்ப்பை அரசு மதிக்க வேண்டும்

ADDED : நவ 14, 2026 10:10 PM
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற, சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை அளித்த தீர்ப்பை, த.வெ.க., அரசு மதிக்க வேண்டும்.
தி.மு.க., அரசு செய்ததையே த.வெ.க., அரசும் செய்தால், கடந்த தி.மு.க., ஆட்சிக்கு ஏற்பட்ட நிலை தான், வருங்காலத்தில் இந்த அரசுக்கும் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. தீப விவகாரத்தில், நீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்தக் கோரி, திருப்பரங்குன்றத்தில், வரும் 18ம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படுகிறது.
தொடக்கத்தில், த.வெ.க., ஆட்சி நம்பிகை அளிப்பதாக இருந்தது. தற்போது சட்டம் – ஒழுங்கு மோசமாக உள்ளது. கடந்த ஆட்சியில் கொலைகள் நடக்கவில்லையா என, உதாரணம் காட்டுவது சரியல்ல. அதிகாரிகள் லஞ்சம் வாங்க மாட்டார்கள் என இருந்த சூழல், தற்போது மாறுபடுகிறது. ஒரு எம்.எல்.ஏ., தவறான கண்ணோட்டத்தில், பெண் கலெக்டருக்கு ‘மெசேஜ்’ அனுப்புவது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது.
– காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம்
மாநிலத் தலைவர், ஹிந்து முன்னணி