ஆசிரியர் சிறப்பு தகுதி தேர்வு முடிவு வெளியிட தடையை நீக்கியது ஐகோர்ட்
ஆசிரியர் சிறப்பு தகுதி தேர்வு முடிவு வெளியிட தடையை நீக்கியது ஐகோர்ட்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 06:15 PM
சென்னை: அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான சிறப்பு தகுதி தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட விதிக்கப்பட்ட இடைக்கால தடையை நீக்கி, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட பின், ஆசிரியர்களுக்கு தகுதித் தேர்வை கட்டாயமாக்கி, உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. பணி ஓய்வுக்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு, தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவதற்கான காலக்கெடுவை, 2028 ஆகஸ்ட் மாதம் வரை நீட்டித்து, கடந்த மே மாதம் உத்தரவு பிறப்பித்தது.
கடந்த ஜூலையில், இது தொடர்பான வழக்கின் விசாரணையின்போது, சிறப்பு தகுதி தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்தது. தடையை நீக்கக் கோரி, பள்ளிக் கல்வித் துறை முதன்மை செயலர் மற்றும் இயக்குநர் தரப்பில் கூடுதல் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனு, நீதிபதி மும்மினேனி சுதீர்குமார் முன், விசாரணைக்கு வந்தது. அரசு தரப்பில் கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் கவுதமன், கூடுதல் அரசு பிளீடர் மகாலட்சுமி ஆகியோர், ‘இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்த மனுதாரர்கள், இடைக்கால கோரிக்கை ஏதும் வைக்காத நிலையில், ஆசிரியர்களுக்கான சிறப்பு தகுதி தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட, இடைக்கால தடை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது. பிரதான வழக்கில் இறுதி விசாரணைக்கு தயாராக இருக்கிறோம். எனவே, தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்க வேண்டும்’ என, கோரிக்கை விடுத்தனர்.
அதை ஏற்ற நீதிபதி மும்மினேனி சுதீர்குமார், ஆசிரியர்களுக்கான சிறப்பு தகுதி தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கினார்; முடிவுகளை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிடலாம் என, உத்தரவிட்டார். மேலும், பணி அனுபவத்துக்கான கருணை மதிப்பெண் கோரிய பிரதான வழக்கு விசாரணையை, வரும் 7ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.