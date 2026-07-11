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கோவில் நிலங்களில் குடியிருப்போர் பிரச்னையை தீர்க்கணும்
கோவில் நிலங்களில் குடியிருப்போர் பிரச்னையை தீர்க்கணும்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:26 AM
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கடந்த 1963 - 66ல் முன்னாள் முதல்வர் காமராஜர் ஆட்சியில், இனாம் ஒழிப்பு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போது, கோவில் நிலங்களை உழுதோருக்கே, பட்டா போட்டுக் கொடுத்தார்.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், அறநிலையத்துறை அமைச்சராக இருந்தவரும், முன்னாள் முதல்வரும், சொந்த மண்ணிலேயே மக்களை அகதிகளாக்கி வந்தனர்.
இந்த பிரச்னையை, முதல்வர் விஜய் தனி கவனம் செலுத்தி தீர்த்து வைத்தால், தமிழகத்தில் உள்ள கோவில் இனாம் நிலங்களில் குடியிருப்போர் மற்றும் கோவில் நிலங்களில் விவசாயம் செய்யும், லட்சக்கணக்கான மக்கள், தங்கள் வாழ்நாள் முழுதும், உங்களுக்கு கடன் பட்டிருப்பர்.
- எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்
த.வெ.க.,வில் இணைந்த அ.தி.மு.க., மாஜி அமைச்சர்