ADDED : நவ 18, 2026 09:56 PM
பிரதமர் மோடியை மேடையில் வைத்துக் கொண்டே, கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார், மேகதாது அணை குறித்து, உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின் உண்மையை மறைத்து, பொய் பேசியுள்ளார். காவிரி நதிநீர் பங்கீடு விஷயத்தில் உச்ச நீதிமன்றமும், காவிரி நதிநீர் ஆணையமும் அளித்த தீர்ப்புகளை, கர்நாடக அரசு எப்போதும் மதிப்பதில்லை. தமிழகத்துக்கான உரிமை நீரை வழங்குவதில்லை. வெள்ளம் வந்தால், உபரி நீரை மட்டும் காவிரியில் திறக்கின்றனர்.
மேகதாது அணை கட்ட, எந்த நிர்வாக அனுமதியும் வழங்கக்கூடாது என, தமிழக முதல்வர் விஜய், மத்திய அரசுக்கும் காவிரி நதிநீர் ஆணையத்துக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
காவிரி நீர் பங்கீடு, மேகதாது விவகாரம் போன்ற, இரு மாநிலங்கள் இடையிலான பிரச்னைகளில், மத்திய அரசும் உச்சநீதிமன்றமும் மட்டுமே முடிவு செய்ய முடியும். மாநில அரசுகளுக்கு முடிவு எடுக்கும் அதிகாரம் இல்லை.
– துரை வைகோ
முதன்மை செயலர், ம.தி.மு.க.,