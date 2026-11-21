ADDED : நவ 21, 2026 07:47 PM
திருப்பத்துார் அருகே, தோரணம்பதி பகுதியில், ஆண், பெண் என, இருவர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதேபோல், சென்னையில் பல்லாவரம் அருகே, அஸ்தினாபுரத்தை சேர்ந்த மயான ஊழியர் ஆகாஷ் என்ற வாலிபர் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். அடுத்தடுத்து வெளியாகும், இத்தகைய கொலை சம்பவங்கள், தமிழகத்தின் சட்டம் – ஒழுங்கு நிலைமை மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு குறித்து, கவலையை ஏற்படுத்துகின்றன.
தமிழகத்தில் தொடரும் கொலை சம்பவங்களை தடுக்க, அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். காவல்துறையின் ரோந்து பணிகளை அதிகரித்தல், குற்றப் பின்னணி கொண்டவர்களை கண்காணித்தல், சட்ட விரோத ஆயுத பயன்பாட்டை கட்டுப்படுத்துதல், அச்சுறுத்தல் புகார்கள் மீது, உடனடி நடவடிக்கை உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை, தமிழக அரசு தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.
– ரவி பச்சமுத்து,
தலைவர், இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி