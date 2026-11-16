துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கரிடம் ‘அறை’ வாங்கியவர் அலைக்கழிப்பு
துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கரிடம் ‘அறை’ வாங்கியவர் அலைக்கழிப்பு
ADDED : நவ 16, 2026 08:58 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:58 PM
திருச்சி: தமிழக துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கரால் தாக்கப்பட்ட கார்த்திக்குமார், 48, என்பவரை, இன்று (நவ.,16) விசாரணைக்கு வரவழைத்து, ஏ.டி.எஸ்.பி., இல்லாததால் வேறு ஒரு நாள் மீண்டும் வர வேண்டும் என்று கூறி, போலீசார் அலைக்கழித்தனர்.
திருச்சி மாவட்டம், துறையூரை சேர்ந்தவர் கார்த்திக்குமார், நவ., 8ம் தேதி, துணை சபாநாயகரும், துறையூர் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ.,வுமான ரவிசங்கரை சந்திக்க சென்றபோது தாக்கப்பட்டார்.
இதுகுறித்த வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. கார்த்திக்குமார் போலீசில் புகார் அளித்துள்ள நிலையில், அவரிடம் விசாரணை நடத்த, இன்று காலை திருச்சி எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டது.
நேற்று காலை, தன் வக்கீல் பொன்.முருகேசனுடன், கார்த்திக்குமார் எஸ்.பி., அலுவலகம் வந்தார். தலைமையிட ஏ.டி.எஸ்.பி., அலுவலகம் சென்றபோது, கார்த்திக்குமாரை விசாரிக்க வேண்டிய ஏ.டி.எஸ்.பி., மதியழகன், வேறு வழக்கு விசாரணைக்கு சென்று விட்டதாக கூறி, வேறு ஒரு நாள் மீண்டும் வர வேண்டும் என்று கூறி, போலீசார் அவரை திருப்பி அனுப்பினர்.
கார்த்திக்குமார் கூறுகையில், ‘‘என்னை அலைக்கழிக்கும் நோக்கத்தில் போலீசார் விசாரணையை ஒத்தி வைத்துள்ளனர். நானும் த.வெ.க.,வில் தான் உள்ளேன். துணை சபாநாயகர் என்னை மதுபோதையில் தான் தாக்கினார். அப்போது அவரது மகன் அருகில் இருந்த கட்டையை எடுத்து அவரிடம் கொடுக்க, கட்டையாலும் என்னை துணைசபாநாயகர் அடித்தார். அவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.