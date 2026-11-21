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பாரம்பரியத்தின் அடையாளம்
தீபத்தூணில் விளக்கேற்றுவது என்பது நமது பாரம்பரிய வழிபாட்டு உரிமை.கார்த்திகை தீபம் என்பது வெறும் விளக்கு அல்ல. அது தமிழர்களின் பண்பாடு, நம்பிக்கை, பாரம்பரியத்தின் அடையாளம். அந்த தீபம் மலை உச்சியில் ஏற்றப்படும்போது தான் திருப்பரங்குன்றம் திருவிழா முழுமை பெறும். கோர்ட் விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகளை முழுமையாக மதித்து, அமைதியான முறையில், எந்தவித சலசலப்பும் இன்றி விளக்கேற்று நிகழ்ச்சி நடக்க வேண்டும். அனைத்து தரப்பினரும் ஒற்றுமையுடனும், சகோதரத்துவத்துடனும் இந்த விழாவை கொண்டாட வேண்டும்.
–போஜராஜன், பா.ஜ.,எம்.எல்.ஏ., ஊட்டி
பாரம்பரியத்தின் அடையாளம்
பாரம்பரியத்தின் அடையாளம்
ADDED : நவ 21, 2026 02:21 AM
ADDED : நவ 21, 2026 02:21 AM
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பாரம்பரியத்தின் அடையாளம்
தீபத்தூணில் விளக்கேற்றுவது என்பது நமது பாரம்பரிய வழிபாட்டு உரிமை.கார்த்திகை தீபம் என்பது வெறும் விளக்கு அல்ல. அது தமிழர்களின் பண்பாடு, நம்பிக்கை, பாரம்பரியத்தின் அடையாளம். அந்த தீபம் மலை உச்சியில் ஏற்றப்படும்போது தான் திருப்பரங்குன்றம் திருவிழா முழுமை பெறும். கோர்ட் விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகளை முழுமையாக மதித்து, அமைதியான முறையில், எந்தவித சலசலப்பும் இன்றி விளக்கேற்று நிகழ்ச்சி நடக்க வேண்டும். அனைத்து தரப்பினரும் ஒற்றுமையுடனும், சகோதரத்துவத்துடனும் இந்த விழாவை கொண்டாட வேண்டும்.
–போஜராஜன், பா.ஜ.,எம்.எல்.ஏ., ஊட்டி