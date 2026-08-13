நீலகிரி, தேனி மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு
நீலகிரி, தேனி மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு
ADDED : ஆக 13, 2026 05:52 AM
சென்னை: 'இன்று, நீலகிரி, தேனி மாவட்டங்களில், சில இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது' என, சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை:
தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில், நேற்று சில இடங்ளில், மழை பெய்துள்ளது. வடக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில், காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி உள்ளது.
கடல்மட்டத்தில் இருந்து, 7.6 கி.மீ., உயரத்தில், இது காணப்படுகிறது. அடுத்த 12 மணி நேரத்தில், இந்த அமைப்பு, அதே பகுதியில், ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவடைய வாய்ப்புள்ளது.
தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில், கீழ்மட்ட வளிமண்டலத்தில், ஒரு பலவீனமான காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை நிலவுகிறது. அதனால், இன்றும், நாளையும், நீலகிரி மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில், சில இடங்களில், இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன், கனமழை பெய்யக்கூடும்.
மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில், சில இடங்களில், இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன், மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
தமிழகத்தின் மற்ற பகுதிகளில், ஒரு சில இடங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன், லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.
நாளை, மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், திருச்சி, அரியலுார், பெரம்பலுார், கரூர், நாமக்கல், சேலம், ஈரோடு, கோவை, திருவண்ணாமலை, கடலுார், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம் மாவட்டங்களில், சில இடங்களிலும், புதுச்சேரியிலும், இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன், மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
தமிழகத்தின் மற்ற பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. அடுத்தடுத்த நாட்களில், மழை படிப்படியாக குறைய வாய்ப்புள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.