தடுப்பணை நிரம்பியதால் மஞ்சள் தண்ணீர் ஊற்றி வரவேற்ற மக்கள்
தடுப்பணை நிரம்பியதால் மஞ்சள் தண்ணீர் ஊற்றி வரவேற்ற மக்கள்
UPDATED : நவ 09, 2026 12:51 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:48 AM
UPDATED : நவ 09, 2026 12:51 AM ADDED : நவ 09, 2026 12:48 AM
துாத்துக்குடி: தடுப்பணை நிரம்பியதால் விவசாயிகள் மற்றும் கிராம மக்கள் மஞ்சள் தண்ணீர் ஊற்றி வரவேற்றனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் தாலுகா, முத்துலாபுரத்தில் தடுப்பணை கட்ட வேண்டும் என, விவசாயிகள் மற்றும் கிராம மக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், 28 கோடி ரூபாய் செலவில், ஓராண்டாக நடந்து வந்த தடுப்பணை கட்டும் பணி சில வாரங்களுக்கு முன் முடிவடைந்தது. தற்போது தடுப்பணைக்கு தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
தடுப்பணை முழு கொள்ளளவை எட்டியதால், சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி, தடுப்பணை நீரை வரவேற்கும் விதமாக வீடுகளில் இருந்து குடங்களில் மஞ்சள் தண்ணீர் கொண்டு சென்று தடுப்பணையில் ஊற்றி வரவேற்றனர்.
முத்துலாபுரம் கிராம நாட்டாமை மனோகரன், கரிசல் பூமி விவசாயிகள் சங்கத்தலைவர் வரதராஜன், கருப்பூர் பஞ்சாயத்து செயலர் சோழன் உட்பட ஏராளமானோர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு இயற்கைக்கு நன்றி தெரிவித்தனர்.