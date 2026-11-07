இன்ஸ்டாவில் வன்முறை வாசகம் பதிவிட்டவர் கைது

UPDATED : நவ 07, 2026 07:46 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:46 PM
செய்யாறு: செய்யாறு அருகே இன்ஸ்டாவில் வன்முறை வாசகத்தை பதிவிட்ட வெல்டிங் தொழிலாளி பொன்ராசு, 20, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசார் இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ் புக், வாட்ஸாப், உட்பட சமூக வலை தளங்களில் பரப்பப்படும் வன்முறை சம்பவங்கள், குற்றங்களை துாண்டும் பதிவுகளை ஆய்வு செய்கின்றனர்.
இது தொடர்பாக குற்றவாளிகளை கண்டறிந்து மாவட்ட நிர்வாகம் மூலம் கைது செய்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். அதன்படி, செய்யாறு அடுத்த வெம்பாக்க்ம தாலுகா பிரம்மதேசம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் வெல்டிங் தொழிலாளி பொன்ராசு, 20.
இவர், சமீப காலமாக இன்ஸ்டாவில், மிஸ்டர் டேஞ்சர் பாய் முனி என்ற ஐ.டி., மூலம் பொதுமக்களுக்கு பீதியை உண்டாக்கும் வகையில், பதிவுகள் வெளியிடுவதை சைபர் கிரைம் போலீசார் கண்டறிந்தனர்.
அந்த பதிவுகளில் சமீபத்தில் கொலையான சிவகங்கையை சேர்ந்த பிரபல ரவுடியான சுள்ளான் மதன், கத்தி மற்றும் துப்பாக்கியுடன் இருப்பது போன்ற வீடியோவை வெளியிட்டு, தானும் அவரது அணியை சேர்ந்தவர் என்பதுபோல், பொது மக்களை ஜாதி ரீதியாக மிரட்டி பதிவிட்டிருப்பது தெரிய வந்தது.
இது குறித்து சைபர் கிரைம் போலீசார் மாவட்ட நிர்வாகம், பிரம்மதேசம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அதன்பேரில் போலீசார் நேற்று பொன்ராசுவை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.