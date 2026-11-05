அரசு ஆவணங்களில் திருத்தம் செய்து கோவில் நிலத்தை விற்ற நபர் கைது
அரசு ஆவணங்களில் திருத்தம் செய்து கோவில் நிலத்தை விற்ற நபர் கைது
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:29 PM
சென்னை: அரசு ஆவணங்களை திருத்தி, போலி பட்டா உள்ளிட்ட ஆவணங்களை வழங்கி, கோவில் நிலங்கள், விருத்தாசலம் குமாரதேவர், திருவாரூர் தட்சிணாமூர்த்தி மடங்களுக்கு சொந்தமான நிலத்தை விற்று மோசடி செய்த நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
திருவாரூரில், இணை சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பராமரிக்கப்படும் அரசு ஆவணங்களை, திருவாரூர் மாவட்டம், மடப்புரத்தை சேர்ந்த சசிகுமார், 46, என்பவரும், திருவாரூர் சார் பதிவாளர் அலுவலக பணியாளர்களும், தனி நபர்களும் கூட்டு சதி செய்து அழித்துள்ளனர்.
மேலும், ஆவணங்களில் முறைகேடாக திருத்தம் செய்து, போலி பட்டா தயாரித்துள்ளனர். அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, திருவாரூர் மாவட்ட பதிவாளர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், அம்மாவட்ட சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையில், சசிகுமார் உள்ளிட்டோருடன், கிராம நிர்வாக அலுவலரும் சேர்ந்து, விருத்தாசலம் குமாரதேவர் மடம், திருவாரூர் தட்சிணாமூர்த்தி மடம் மற்றும் சில கோவில்களுக்கு சொந்தமான நிலம், அடியக்கமங்கலம் கிராமத்தில் உள்ள, தனி நபர்களுக்கு சொந்தமான நிலம் ஆகியவற்றின் ஆவணங்களை அழித்தும், அதில் திருத்தமும் செய்தது தெரியவந்தது.
ஆவணங்களில் ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளை அழித்துவிட்டு, அதற்கு பதிலாக போலியான விபரங்களைப் பதிவு செய்து, சம்பந்தப்பட்ட நிலங்களின் சர்வே எண்கள் அடிப்படையில், போலி பட்டா உள்ளிட்ட ஆவணங்களை தயார் செய்துள்ளனர்.
அதன் அடிப்படையில், கோவில் நிலங்கள், தனியாருக்கு சொந்தமான மற்றும் குமாரதேவர் மடம், தட்சிணாமூர்த்தி மடத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தை விற்று கோடிக்கணக்கில் பண மோசடி செய்துள்ளனர் என்பதும் தெரியவந்தது. இம்மோசடி தொடர்பாக, முக்கிய குற்றவாளியான சசிகுமாரை சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.