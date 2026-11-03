நில வழிகாட்டி மதிப்பு திருத்த அறிக்கை பதிவுத்துறை மீது வருவாய் துறை அதிருப்தி
நில வழிகாட்டி மதிப்பு திருத்த அறிக்கை பதிவுத்துறை மீது வருவாய் துறை அதிருப்தி
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:46 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் நிலங்களுக்கான வழிகாட்டி மதிப்புகள், 2012ல் வெளியிடப்பட்டன. இதில் வகைப்பாடு தொடர்பான புகார்கள் அடிப்படையில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இந்த வகையில், கடந்த 10 ஆண்டுகளில், மூன்று முறை வழிகாட்டி மதிப்பில் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டன. இருப்பினும், குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான ‘சர்வே’ எண்கள், வழிகாட்டி மதிப்பு இன்றி காணப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
இப்பகுதிகளில் பத்திரங்களை பதிவு செய்யும் போது, அப்பகுதி தெரு மதிப்பு கடைப்பிடிக்கப்படுவதால் குழப்பம் ஏற்படுகிறது. இதற்கு தீர்வாக, விடுபட்ட பகுதிகளுக்கு வழிகாட்டி மதிப்பு நிர்ணயிக்க, வரைவு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டது.
இந்த வரைவு அறிக்கை தொடர்பாக, பொது மக்களிடம் ஆட்சேபம் ஏதும் இருக்கிறதா என, கருத்து கேட்க வேண்டும். இது தொடர்பான விபரங்களை, வருவாய் துறைக்கு பதிவுத்துறை கடந்த மாதம் அனுப்பியது.
இதன் மீது பொது மக்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். ஆனால், இதில் கொடுக்கப்பட்ட வரைவு அறிக்கையை, அப்படியே இறுதி செய்வதற்கான முயற்சியில், பதிவுத்துறை அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இது தொடர்பாக, வருவாய் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
நிலங்களுக்கான வழிகாட்டி மதிப்புகள், மாவட்ட அளவிலான குழுக்கள் வாயிலாக தயாரிக்கப்படுகின்றன. சார் – பதிவாளர்கள் கொடுக்கும் அடிப்படை தகவல்கள், வருவாய் துறையினரால் சரி பார்க்கப்படும்.
தற்போது, இதில் பொது மக்கள் கருத்து தெரிவிக்க வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், பொது மக்கள் கருத்துகள் அடிப்படையில் திருத்தங்கள் செய்யாமல், வரைவு அறிக்கையை இறுதி செய்து அனுப்புமாறு, பதிவுத்துறை அதிகாரிகள் அழுத் தம் கொடுக்கின்றனர்.
வரைவு அறிக்கையில் அதிகமாக உள்ள மதிப்புகளை குறைக்க வேண்டும் என, பொது மக்களிடம் இருந்து ஆட்சேபம் வந்துள்ளது. ஆனால், இதை சேர்க்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், வழிகாட்டி மதிப்பில் உள்ள பிரச்னைகள், அமலுக்கு வரும்போதுதான் மக்களுக்கு தெரியவரும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.