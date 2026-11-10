முழுநேர இயக்குநரை நியமிக்க முடியாமல் மூன்று மாதமாக திணறும் பள்ளி கல்வி துறை
முழுநேர இயக்குநரை நியமிக்க முடியாமல் மூன்று மாதமாக திணறும் பள்ளி கல்வி துறை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:54 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:50 AM
சென்னை: பள்ளிக் கல்வித் துறைக்கு, முழு நேர இயக்குநரை நியமிக்க முடியாமல், தமிழக அரசு, மூன்று மாதங்களாக திணறி வருகிறது. நுாலக விவகாரத்துக்கு பிறகாவது விழித்துக் கொள்ளுமா என, கல்வியாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநராக கண்ணப்பன் பதவி வகித்து வந்தார். கடந்த ஜூலை 31ம் தேதி, அவர் பணி ஓய்வு பெற்றார். இதைத் தொடர்ந்து, மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின் இயக்குநராக பதவி வகித்த லதாவுக்கு, பள்ளிக் கல்வித் துறை இயக்குநராக கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது.
மூன்று மாதங்கள் கடந்த நிலையில், இதுவரை முழு நேர இயக்குநரை நியமிக்க முடியாமல், பள்ளிக் கல்வித் துறை திணறி வருகிறது. மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், மாறி வரும் கல்வி சூழல்களுக்கு ஏற்ப, பாடத்திட்டங்களை மாற்றியமைக்கும் பணிகளில் ஈடுபடுகிறது. அதேபோல், மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்வி அலுவலர்களுக்கான திறன் பயிற்சிகளையும் வழங்கி வருகிறது.
பள்ளிக் கல்வித் துறை இயக்குநர் பொறுப்பு, அதை விட முக்கியமானது. செயலரின் அறிவுறுத்தல்கள் அனைத்தும், இயக்குநரின் வழியாக, அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கும் சென்றடையும்.
இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பதவிக்கு, மூன்று மாதங்களாக, முழுநேர இயக்குநர் நியமனம் செய்யப்படவில்லை. ஒரே அதிகாரி, இரண்டு பதவிகளையும் கவனித்து வருகிறார்.
தற்போது, கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலக விவகாரம் பேசுபொருளாகி உள்ளது. இந்த விவகாரத்தில், பொது நுாலகத் துறைக்கு பொறுப்பு இயக்குநராக இருந்த ஜெயந்தி, அதில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மீண்டும், அந்த பதவி, தமிழ்நாடு பாடநுால் மற்றும் கல்வியியல் கழக மேலாண்மை இயக்குநர் ஷஜீவனாவுக்கு கூடுதலாக வழங்கப்பட்டுள்ளது; முழுநேர அதிகாரி நியமிக்கப்படவில்லை.
நுாலக விவகாரத்துக்கு பிறகாவது, பள்ளிக் கல்வித் துறை கண் விழித்து, துறைக்கு முழுநேர இயக்குநரை நியமிக்க வேண்டும் என, கல்வியாளர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.