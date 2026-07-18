உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
சென்னை; தமிழகத்தில் கோடை காலத்தை போல், இம்மாதம் வெயில் சுட்டெரிக்கிறது. இதனால், வீடுகளில், 'ஏசி' சாதன பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது.
எனவே, மாநிலம் முழுதும் அனைத்து பிரிவுகளிலும் ஒரு நாள் அதாவது, 24 மணி நேரமும் பயன்படுத்தும் மின்சார அளவான மின் நுகர்வு, இம்மாதம், 15ம் தேதி இதுவரை இல்லாத அளவாக, 47.22 கோடி யூனிட்களாக அதிகரித்தது.
தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக, 16ம் தேதி, 47.35 கோடி யூனிட்களாக அதிகரித்த நிலையில், 17ம் தேதி இதுவரை இல்லாத அளவாக, 47.54 கோடி யூனிட்களாக புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.
கோடையைப் போல் சுட்டெரிக்கும் வெயில்; தமிழக மின் நுகர்வு தொடர்ந்து உச்சம்
கோடையைப் போல் சுட்டெரிக்கும் வெயில்; தமிழக மின் நுகர்வு தொடர்ந்து உச்சம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:39 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:39 PM
அ நிறம் | அளவு
சென்னை; தமிழகத்தில் கோடை காலத்தை போல், இம்மாதம் வெயில் சுட்டெரிக்கிறது. இதனால், வீடுகளில், 'ஏசி' சாதன பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது.
எனவே, மாநிலம் முழுதும் அனைத்து பிரிவுகளிலும் ஒரு நாள் அதாவது, 24 மணி நேரமும் பயன்படுத்தும் மின்சார அளவான மின் நுகர்வு, இம்மாதம், 15ம் தேதி இதுவரை இல்லாத அளவாக, 47.22 கோடி யூனிட்களாக அதிகரித்தது.
தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக, 16ம் தேதி, 47.35 கோடி யூனிட்களாக அதிகரித்த நிலையில், 17ம் தேதி இதுவரை இல்லாத அளவாக, 47.54 கோடி யூனிட்களாக புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.