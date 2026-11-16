அரசு கலை கல்லுாரிகளில் கல்வித்தரம் சீரழிந்து விட்டது
அரசு கலை கல்லுாரிகளில் கல்வித்தரம் சீரழிந்து விட்டது
ADDED : நவ 16, 2026 06:51 PM
அரசு கலைக்கல்லுாரிகளில், 7,198 ஆசிரியர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. புதிதாக தொடங்கிய கல்லுாரிகளில், 2,000 பணியிடங்கள் உருவாக்கி, அதையும் சேர்த்தால், காலி பணியிடங்கள் 66 சதவீதமாக அதிகரிக்கும். ஒரு காலத்தில், அரசு கலைக்கல்லுாரிகளில், கல்வித்தரம் சிறப்பாக இருந்ததால், அங்கு சேர கடும் போட்டி நிலவியது. இப்போது, கல்வித்தரம் சீரழிந்து விட்டதால், மாணவர்கள் வரவில்லை.
கடந்த 12 ஆண்டுகளில், அ.தி.மு.க., – தி.மு.க,, ஆட்சியில், ஒரு பேராசிரியர் கூட நியமிக்கவில்லை. தி.மு.க., ஆட்சியின் நிறைவில், 2,708 உதவி பேராசிரியர்களை நியமிக்க, தேர்வு நடந்தது. விடைத்தாள் திருத்துவதில் நடந்த முறைகேடுகள் தொடர்பாக, உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருப்பதால், நியமனம் நடக்கவில்லை. இந்த சிக்கலை களைந்து, அவற்றை நிரப்ப வேண்டும். மீதமுள்ள காலியிடங்களையும் நிரப்ப அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும்.
– அன்புமணி
தலைவர், பா.ம.க.